الشارقة تستضيف معرض الورق العالمي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يستضيف مركز «إكسبو الشارقة»، الثلاثاء المقبل، فعاليات النسخة الثامنة من معرض الورق العالمي 2023 «بيبر ون شو»، بمشاركة أكثر من 160 شركة من 30 دولة حول العالم، إلى جانب العديد من الشركات الوطنية والمحلية ونخبة من العلامات التجارية البارزة .

والمعرض تنظمه شركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات، في الفترة من 21 إلى 23 الجاري. وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو الشارقة»، أن استضافة المركز للمعرض تأتي في ضوء النجاح الذي حققه الحدث في نسخته السابقة، والتي استقطبت نحو 9 آلاف زائر، ما يؤكد صوابية الخطط الاستراتيجية للمركز؛ الهادفة إلى زيادة زخم أجندة الفعاليات التي يستضيفها كماً ونوعاً، واستقطاب معارض ومؤتمرات متخصصة ذات أهمية للزوار، تحدث تأثيراً إيجابياً على العديد من القطاعات الاقتصادية. ويلعب معرض الورق العالمي دوراً مهماً في تعزيز صناعة الورق والتغليف، التي يتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 21 مليار درهم.

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