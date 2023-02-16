50 يوماً من «رمضانيات العالم» وتقاليد الشهر المبارك بمدينة إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

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تنظم مدينة إكسبو دبي فعاليات «حي رمضان» لمدة 50 يوماً بين 3 مارس إلى 25 أبريل، حيث تتيح للزوار عيش أجواء مميزة مستوحاة من تقاليد رمضان بالإمارات ومختلف دول العالم.

وتشمل الفعاليات «حق الليلة» للاحتفاء بليلة النصف من شعبان، وأيام رمضان المبارك شهر الصيام والقيام والتلاوة، وصولاً إلى عيد الفطر السعيد الذي يرسخ قيم التواصل والتعاون والمودة بين الكبار والصغار. وتمتد أنشطة حي رمضان من الساعة الرابعة إلى التاسعة مساءً في الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، ومن الخامسة إلى الثانية من صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان.

وقالت آمنة بالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي في مدينة إكسبو دبي: «مثلما جمع إكسبو 2020 دبي العالم، سيجمع حي رمضان في مدينة إكسبو دبي الناس من مجتمعات متنوعة في الشهر الكريم. وسيتمكن الزوار من الاستمتاع ببعض أشهر تقاليد رمضان الجميلة من كل أنحاء العالم في وجهة واحدة».

ولأكثر من 50 يوماً يمكن للأطفال والكبار الاحتفال برمضانيات وجمال الثقافات من جميع أنحاء العالم من خلال تجربة أطعمتهم وعطورهم وتقاليدهم الأصيلة، وسيستمتع الزوار برحلة ثقافية، حيث يمكنهم تبادل الخبرات من جميع أنحاء العالم الإسلامي، والتعرف على المأكولات الإقليمية وفن الطهي الدولي والأطعمة الشعبية اللذيذة، كما سيكون مكاناً مميزاً للزوار للإفطار والسحور مع العائلة والأصحاب.

وسيصحب «حي رمضان» الزوار في رحلة ساحرة عبر العالم الإسلامي، وتتضمن الرحلة أماكن مخصصة للباعة المتجولين وأطعمة متنوعة تجسد متعة الإفطار وتتيح مشاركة وجبة الإفطار أو السحور مع العائلة والأصحاب. وبعد الإفطار يمكن للمصلين أداء صلاة العشاء والتراويح في المصلى المخصص وبعدها يمكن مشاهدة الحكواتي والاستماع إلى قصصه الشعبية ومن ثم مشاهدة المسحراتي في أرجاء مدينة إكسبو دبي.

وستتحول ساحة الوصل إلى حديقة مليئة بالأزهار وتقدم عروضاً حية كل مساء، بما في ذلك مزيج موسيقي وأناشيد وشعر، وعرض مسرحي لأجيال المستقبل يقدمه راشد ولطيفة الشخصيتان الرسميتان لإكسبو 2020 دبي، كما يتوفر فرصة للأطفال من جميع الأعمار للانضمام إلى ورش العمل والألعاب للتعرف على الثقافة الإماراتية وقيم رمضان بما فيها الكرم والرحمة. وبهدف الترويج لنمط حياة صحي ستستضيف مدينة إكسبو دبي بطولات رياضية للبالغين مع منطقة مخصصة تضم ألعاباً وأنشطة لياقة بدنية للأشخاص من جميع مستويات.

وسيشهد السوق في المساء باعة محليين يعرضون العطور والهدايا والملابس المصممة حسب الطلب، ويمكن زيارة «حي رمضان» الوجهة المثالية لتجمعات العائلة والأصدقاء، مجانياً، مع رسوم لبعض ورش العمل والأنشطة.

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