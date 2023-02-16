افتتاح أكبر مزرعة للزراعة العمودية في العالم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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افتتح مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع شركة «آيروفارمز» للتطوير الزراعي وبحضور معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بالدولة منشأة «آيروفارمز AgX»، أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية والأبحاث العلمية والتطوير في أبوظبي.

وستقود المزرعة جهود الابتكار في قطاع الغذاء بأبوظبي وذلك ضمن مشروع مشترك لتطوير السلالات الزراعية وزيادة إنتاج محاصيل سلة الغذاء بالإمارة إلى جانب دوره البحثي لإيجاد الحلول للتحديات الزراعية.

وقال فادي سبيتي المدير العام لـ«آيروفارمز AgX» في تصريحات صحفية إن المنشأة التي استغرق إنشاؤها عامين تندرج ضمن مشروع متكامل على مدى 5 سنوات باستثمارات إجمالية تصل إلى 280 مليون يستهدف تطوير سلالات المحاصيل الغذائية المحلية.

ومن المخطط إنشاء منشأة أخرى خلال 3 سنوات، فيما من المنتظر أن يخدم المشروع في 1000 مزرعة تعمل داخل الإمارات من خلال تطوير سلالات الإنتاج وإمداد البذور المستحدثة إلى جانب التعاون على هذا الصعيد أيضاً مع كافة شركات الإنتاج الزراعي العاملة بالسوق المحلي والبالغ عددها 15 شركة رئيسية.

وتابع بأن المشروع سيركز على محاصيل سلة الغذاء المحلية وضمن تقنيات متطورة تقلص دورة الزراعة والإنتاج إلى 4 أيام فقط مع تطوير نوعيات المحاصيل وجودتها بشكل مباشر بما يعكس الأهمية الواضحة للمشروع على مدار السنوات القلائل القادمة.

ويعد المشروع بمرحلتيه خطوة أولى من التعاون الاستراتيجي المخطط، حيث من المنتظر عقب انتهاء المدى الزمني لاستكمال المنشآت أن تبدأ مرحلة أخرى لإنشاء المزارع التجارية التي تستهدف التوريد المباشر للسوق المحلي استناداً على تلك الأنظمة المتطورة.

وتتطلع «آيروفارمز» من خلال المزرعة التي تمتد على مساحة 65 ألف قدم مربع لتوظيف أكثر من 60 مهندساً وخبيراً في مختبراتها التقنية المتقدمة لإجراء الأبحاث الخاصة بالنباتات الزراعية وكذلك الأبحاث المرتبطة بالجيل التالي من التصوير والتعلم الآلي والروبوتات والأتمتة. وسيسهم بدور رئيسي في تطوير منظومة التكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي من خلال التعاون البحثي الوثيق مع نخبة من الشركات والجامعات المحلية لمعالجة التحديات الزراعية في المناخات الصحراوية والقاحلة.

من جانبه، أكد المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار أن أبوظبي تعطي أولوية لتطوير الحلول التكنولوجية التي تسهم بدفع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي في المنطقة وخارجها، وتعد التكنولوجيا الزراعية من أهم الفئات التي تدخل في صميم هذه الحلول.

وتتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في مساعدة الشركات الأكثر ابتكاراً مثل «آيروفارمز» على تأسيس أعمالها وتطويرها في أبوظبي، وتمكينها من التواصل والتعاون مع منظومة الابتكار في الإمارة والاستفادة من بنيتها التحتية المتقدمة، مشيراً إلى التطلع لبدء المرحلة التالية من مسيرة «آيروفارمز».

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