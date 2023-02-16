«أدنوك للتوزيع» تكمل استحواذها على 50 % من «توتال إنرجيز مصر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أمس أنها أكملت استحواذها من «توتال إنرجيز ماركتنج افريك إس. أيه. إس.» على حصة 50 % من شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر». ويمثل إتمام هذه الصفقة المهمة التي تم الإعلان عنها في يوليو من العام الماضي أول حضور رسمي لأكبر شركة إماراتية في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة في السوق المصري.

ومن المتوقع أن تعزز الصفقة الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وذلك بعد مرور عام على استكمال عملية الاستحواذ (زيادة بنسبة 6 % على أساس توحيد البيانات بنسبة 100 %). ويشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة ضمن مسيرة «أدنوك للتوزيع» وخططها للتوسع دولياً. وتشمل الشراكة محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات تضم 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد على 100 متجر للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات .

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «إكمال الصفقة يؤكد على قدرتنا على التوسع في الأسواق الدولية الواعدة والتزامنا باستراتيجيتنا للنمو الذكي، خصوصاً أن مصر تعد أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، ونتطلع إلى إرساء حضور راسخ فيها».

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