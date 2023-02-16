53 % ارتفاع صافي أرباح «موانئ أبوظبي» إلى 1.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت النتائج المالية لمجموعة موانئ أبوظبي للأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2022، نمو الإيرادات بنسبة 41 % على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليارات درهم. وبلغ صافي الأرباح 1.3 مليار درهم (بنمو 53%) على أساس سنوي. وارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 0.26 درهم لكامل عام 2022، مقارنة مع 0.22 درهم في 2021.

وعلى الصعيد التشغيلي، حقق قطاع الموانئ نمواً في حجم مناولة الحاويات وصل إلى 4.33 ملايين حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) في عام 2022، بنسبة تزيد على 28 % على أساس سنوي (و27% على أساس سنوي لتصل إلى 1.17 مليون حاوية نمطية في الربع الرابع 2022)، والذي يعزى إلى مواصلة تحسن الإشغال في محطتي الحاويات الحاليتين (بنسبة 51% في عام 2022 مقارنة مع 40 % في عام 2021، و55% في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة مع 43 % في الربع الرابع 2021).

وعلى أساس المقارنة المثلية، زاد حجم مناولة البضائع العامة بنسبة 3 % لتصل إلى 31.7 مليون طن في عام 2022، مقارنة مع 44.6 مليون طن في عام 2021، بما يشمل مشروع توريد الرمال غير المتكرر بحجم 14.7 مليون طن في عام 2021. وشهدت عمليات شحن البضائع المدحرجة ونقل المسافرين عبر السفن السياحية انتعاشاً قوياً بفعل تخفيف القيود من جراء جائحة (كوفيد 19)، أما قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، فقد شهد خلال العام توقيع عقود تأجير جديدة لمساحة صافية بلغت 4.2 كيلومترات مربعة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «سنركز في العام 2023 على تعظيم العوائد وتحقيق المزيد من التكامل في محفظة أعمالنا مع تزويد متعاملينا بسلسلة توريد فائقة الأداء من البداية إلى النهاية».

وبدأت أسهم المجموعة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 8 فبراير 2022، تحت رمز المؤشر «ADPORTS»، محققة عوائد بأكثر من 80 % في السنة الأولى من التداول، مما جعل أسهم المجموعة بين أفضل 3 أسهم أداء ضمن الشركات المدرجة حديثاً في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز