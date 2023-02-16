«أدنوك» تسلّم ألمانيا أول شحنة غاز مسال من المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك»، و«آر دبليو إي أيه جي» الألمانية، أمس، تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من أبوظبي إلى ألمانيا عبر محطة «البهافن» العائمة لاستيراد الغاز الطبيعي في مدينة برونسبوتل الألمانية.

وتعتبر الشحنة التي يبلغ حجمها 137 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، التي تم إنتاجها من منشآت «أدنوك للغاز» في جزيرة داس، الشحنة الأولى التي سيتم استخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل، وأول شحنة من الغاز الطبيعي المسال يتم تصديرها إلى ألمانيا من الشرق الأوسط.

يأتي تسليم الشحنة في أعقاب تصدير شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون في أكتوبر الماضي، لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات وألمانيا في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات ومصادر الوقود منخفضة الانبعاثات.

وبمناسبة وصول الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من الإمارات إلى ألمانيا، أقيمت فعالية خاصة في مدينة برونسبوتل، حضرها أحمد العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور إلكساندر لوك، نائب مدير عام أمن الطاقة في وزارة الشؤون الاقتصادية والتغير المناخي الألمانية، ويوشكا كنوث، وزير دولة في وزارة الانتقال بقطاع الطاقة وحماية المناخ والبيئة والطبيعة في ولاية شليسفيغ هولشتاين، وأحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز» بالإنابة، وأندري ستراك، الرئيس التنفيذي لـ«آر دبليو إي للتوريد والتجارة» الألمانية.

وقال أحمد العبري: «يعكس تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى جمهورية ألمانيا التعاون المستمر والوثيق بين الإمارات وشركائها الاستراتيجيين لتوفير إمدادات طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة بشكل مسؤول».

وأضاف: «فيما يشهد الطلب العالمي على الطاقة زيادة مستمرة، تؤكد «أدنوك للغاز» استعدادها لتوفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل وقوداً انتقالياً مهماً إلى شركائنا «آر دبليو إي»، والقطاع الصناعي في ألمانيا، استناداً إلى علاقات التعاون الراسخة بين الإمارات وألمانيا في مجالات الاقتصاد وأمن الطاقة والعمل المناخي».

وأكمل: «يمثل تسليم الشحنة إنجازاً مهماً يسهم في تطوير البنية التحتية الداخلية لتوريد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا ويدعم أمن الطاقة لديها من خلال توفير الغاز الطبيعي. والشحنة تكفي لإنتاج ما يقارب 900 مليون كيلوواط/‏ ساعة من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد ربع مليون منزل ألماني بالكهرباء لمدة عام».

شريك مهم

وقال ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا: «يتوجب علينا تسريع التحوّل من الغاز الطبيعي التقليدي إلى الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مثل: الأمونيا، التي تتمتع بأفضل فرصة للنجاح أوروبياً ودولياً». وتابع: «تعد الإمارات شريكاً مهماً للغاية لألمانيا على الصعيد الدولي، بالنسبة لشحنات الغاز الطبيعي المسال أو مشاريع الهيدروجين».

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