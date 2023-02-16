600 مليون أرباح «تبريد» وتوصية بتوزيع 13.5 فلساً للسهم نقداً

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، نتائجها المالية الموحدة لعام 2022، إذ سجلت أرباحاً قبل حسم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.23 مليار درهم، بزيادة 19% عن 2021، وبلغ صافي الأرباح 600.2 مليون درهم، بارتفاع 3%، مقابل 585.2 مليون درهم في 2021. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 13.5 فلساً للسهم نقداً مع الاحتفاظ برأس مال كافٍ يسمح بمزيد من التوسع.

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «يستمر نمونا الاستراتيجي في إظهار نتائج مثمرة تفيد المساهمين والموظفين والمتعاملين والمناطق والمجتمعات التي نعمل فيها بشكل واضح. ونعزز وجودنا وتأثيرنا الإيجابي بالإسهام في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ العالمي، ونسعى للحرص على الاستدامة دافعاً أساسياً في أعمالنا بشكل مستمر».

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لـ«تبريد»: «اتسمت أهدافنا بالوضوح والطموح، وتم طرح استراتيجياتنا مع دخول الشركة أسواقاً جديدة في المديين المتوسط والطويل».

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