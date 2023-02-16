117 مليون درهم الربح المعدّل لـ«أمانات» في 2022 بنمو 14 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أمانات» القابضة، الشركة الاستثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، أمس، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وأظهرت النتائج ارتفاع صافي الربح المعدل 14%، بواقع 117.4 مليون درهم، مقابل 103.4 ملايين في 2021، ونمو 23 % في الربع الرابع 2022، مقابل الربع المقابل من 2021.

وقال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «أمانات»: «إن الشركة مستمرة وفقاً لاستراتيجيتها المعتمدة في 2020، مع تحقيق المزيد من النمو في الربح المعدّل بعد الأداء المالي القياسي في 2021».

وأضاف: «أبرمنا 9 صفقات استثمارية خلال العامين الماضيين بقيمة إجمالية 2.5 مليار درهم، ما عزز محفظة «أمانات» الاستثمارية، لتضم شركات رائدة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم بدول الخليج».

وأكمل: «مستمرون في خلق قيمة للمساهمين، وتوسيع منصاتنا، وزيادة الدخل مستقبلاً؛ لضمان استمرارية توزيع الأرباح. وفي ضوء الأداء المالي القوي المتحقق، يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح 100 مليون درهم (4 فلوس للسهم)، 88% من الربح العائد للمساهمين».

وأوضح الدكتور محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لـ«أمانات»، أن المحفظة الاستثمارية تتألف من منصات رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، قائمة على استراتيجية نمو واضحة، وخطط مدروسة؛ لزيادة الدخل، والتخارج منها بنجاح.

وتابع: «نمو منصة الرعاية الصحية مستمر؛ لزيادة عدد الأسرة التشغيلية بما يعادل 700 سرير بحلول 2024، حيث تقدر الزيادة في السعة التشغيلية (65%)، ونستهدف نمو منصة التعليم عبر عمليات الاستحواذ المتتابعة ونمو الشركات الحالية». واستطرد: «التوسعات في «تنمية الإنسان»، التي استحوذت عليها «أمانات» أخيراً، هي قيد التنفيذ، إذ سوف ينتج عنها مراكز إضافية في السعودية، بالتوازي مع تقييم ودراسة فرص توسع إقليمية».

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