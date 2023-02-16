اتحاد الغرف يبحث فرص التعاون مع الجزائر

المصدر: (دبي - وام)

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ناقش حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، خلال لقائه بمكتب الاتحاد بدبي، خميسي عريف، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، سبل التعاون الاقتصادي بما يحقق الأهداف المشتركة.

وتمَّ خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالعلاقات المشتركة مشيداً بدور السفارة الجزائرية في تهيئة المناخ الملائم للتواصل وفتح آفاق جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين وجهودهما في تشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين قطاعات الأعمال، ودورهما في العمل على إزالة التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال في كلا الجانبين.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات الحرص الدائم على التعاون مع السفارات في كل ما من شأنه النهوض بالعلاقات الاستثمارية المشتركة، مشيداً بالعلاقات الثنائية والروابط التاريخية والاقتصادية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية الجزائرية.

وأشار إلى أن الجزائر تعتبر من الوجهات الاستثمارية التي تلقى اهتمام أصحاب الأعمال الإماراتيين، وأن هناك حرصاً لديهم على تعزيز التعاون مع نظرائهم الجزائريين وضخ استثمارات ناجحة في الجزائر التي تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في مجالات كثيرة، مؤكداً وجود رغبة مشتركة لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات نحو آفاق أوسع.

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