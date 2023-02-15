«بريفان هوارد» للاستثمار تفتتح مكتباً في أبوظبي للتوسع بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت «بريفان هوارد»، الشركة العالمية في مجال الاستثمار الكلي، افتتاح أحدث مكاتبها في أبوظبي والذي سيشهد انتقال عدد من كبار المديرين التنفيذيين بالشركة إليه لقيادة التوسع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا اختيار شركة «بريفان هوارد» عاصمة رأس المال، أبوظبي، لافتتاح مكتبها الإقليمي الجديد، ونرحب دائماً بالشركات الاستثمارية التي تدرك الإمكانات والفرص التي تختزنها أبوظبي. وقد برز سوق أبوظبي العالمي بسرعة مركزاً للخدمات المالية المحلية والإقليمية المتنوعة، ومقراً للشركات والمؤسسات الدولية.

ويمكّن السوق الشركات من العمل في بيئة تنظيمية موثوقة من خلال التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، وعبر منحه الشركات التي تتخذه مقراً لها حق ملكية كامل أنشطتها وأعمالها في بيئة أعمال خالية من الضرائب. كما يتيح السوق الملكية الكاملة التي تحتاجها هذه الشركات للازدهار والوصول إلى الفرص المتاحة في المنطقة وبوصفه مركزاً مالياً دولياً يستمر سوق أبوظبي العالمي في دعم نمو أبوظبي، والمساهمة في جعلها وجهة مختارة للاستثمار والمستثمرين».

وقال آلن هوارد، مؤسس شركة «بريفان هوارد»: «ما أحرزته أبوظبي من تقدم على المستوى الاقتصادي وبيئة الأعمال المُنظمة على مدى العقد الماضي يعد إنجازاً لافتاً. واليوم، توفر إمارة أبوظبي بيئة عمل مواتية وصديقة للأعمال وقطاعات الخدمات المصرفية وشركات التقنيات المالية وإدارة الاستثمار. وقد نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً مهماً ذا إمكانات هائلة. ويسعدنا أن نسهم في الجهود التي تقوم بها حكومة أبوظبي لبناء وتطوير المستقبل».

وسيضم المكتب ممثلين من إدارة المحافظ والبحوث والمتاجرة والمخاطر والعمليات وخدمات العملاء وتطوير الأعمال والامتثال والتقنيات، بالإضافة إلى كبار القادة الذين سينتقلون إلى أبوظبي، كما تسعى الشركة في إطار توسعها المستمر، للاستفادة من الكوادر عالية المهارة والمتنوعة الموجودة في المنطقة.

وقال آرون لاندي، الرئيس التنفيذي لشركة بريفان هوارد: «نركز في الشركة على بناء شركة يمكنها تقديم نتائج مميزة تصبُّ في مصلحة العملاء. وننظر إلى الاستثمار الكلي باعتباره أحد المبادئ الأساسية لكيفية تعاملنا مع الأسواق. ولن يسهم توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وحسب في النمو التجاري للشركة، بل سيمكننا أيضاً من الوصول إلى المؤسسات والمواهب الإقليمية، وسيعزز نظرتنا العالمية تجاه الاستثمار. ويعمل لدى «بيرفان هوارد» أكثر من 750 موظفاً في 12 مكتباً في 8 دول، يمثلون أكثر من 40 جنسية. وتدير الشركة أصولاً بقيمة 30 مليار دولار بالنيابة عن عملاء مؤسسين على مستوى العالم».

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