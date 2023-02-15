الهيئة الاتحادية للضرائب تنجز المرحلة الثانية من «الدعم الضريبي»

المصدر: العين - البيان

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تستمر فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي»، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب، يناير الماضي، للتواصل المباشر مع قطاعات الأعمال، حيث عقدت مرحلتها الثانية في منطقة العين؛ بهدف توعية الخاضعين للضريبة، ورفع مستوى الامتثال الطوعي بالتشريعات الضريبية.

وعُقدت ورشة عمل ثانية في إطار المبادرة أمس وأول من أمس، (الثلاثاء والأربعاء)، بتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومركز «تدبير - الهيلي مول».

وتفاعل فريق «الاتحادية للضرائب» بالإجابة عن جميع استفسارات أصحاب الأعمال المشاركين، وتم تقديم الدعم المعرفي لهم؛ لتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال إجراءات التسجيل الإلكتروني، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد المبالغ المُستحقة، واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد.

استجابة كبيرة

وأكدت الهيئة أن ورشة العمل الأولى ضمن مبادرة «الدعم الضريبي»، التي عقدت في دبي خلال يناير الماضي، حققت نجاحاً ملحوظاً، وشهدت استجابة كبيرة من قطاعات الأعمال، مشيرة إلى أن ممثلي «الاتحادية للضرائب» يتواجدون في أماكن انعقاد فعاليات المبادرة؛ للإجابة عن استفسارات ممثلي قطاعات الأعمال حول التسجيل، وغيره من الالتزامات الضريبية، إضافة إلى تشجيع الخاضعين للضريبة على الإسراع بالتسجيل؛ تجنباً للغرامات، وكذلك التعريف بكيفية تقديم الإقرارات، وسداد المُستحقات الضريبية، وفق المُهل المحددة، وتنفيذ الإجراءات الأخرى عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.

وأضافت «الاتحادية للضرائب» أنها تواصل تنظيم فعاليات مبادرة «الدعم الضريبي»، لتشمل جميع إمارات الدولة، بالتعاون مع العديد من المراكز والجهات المعنية، حيث يقوم ممثلو الهيئة بجولات متتالية؛ لاستقبال دافعي الضرائب، وتقديم المُساندة اللازمة، والتوعية الضريبية لهم؛ لتسهيل قيامهم بالإجراءات المطلوبة؛ بما يرفع نسبة الامتثال الضريبي في الإمارات.

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