تتويج الفريق الفائز في نسخة الإمارات من مسابقة «جيم جام» العالمية 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «نفيديا الشرق الأوسط» ومعهد «إس أيه إي» دبي عن أسماء الفائزين في النسخة الإماراتية من مسابقة «جيم جام» العالمية 2023، والتي أقيمت أخيراً في المنطقة الإبداعية – ياس في المنطقة الإعلامية توفور 54 بأبوظبي.

تنافست الفرق من الإمارات في الفعالية العالمية على مدى 48 ساعة لابتكار الألعاب التي تدور حول محور محدد. وكان محور المسابقة لهذا العام هو الجذور، حيث طور الفريق الفائز لعبة من أربعة لاعبين بعنوان Crops and Robbers حيث يعمل اللاعبون في فرق من شخصين لحصاد أكبر قدر خلال وقت محدد.

وضم الفريق الفائز جوناس نورونها (مصمم الألعاب) وأوغوركان غوكجي (ألمبرمج) وأديتي مونجا (مصمم واجهة المستخدم ومحرر الفيديو) ورالف روكوز (مبرمج) ودوغلاس كوتيل (فنان الأبعاد الثلاثية ودوبلاج الصوت)، حيث حصل كل عضو في الفريق على حاسوب RTX محمولاً، وهي الجائزة الكبرى المقدمة من نفيديا الشرق الأوسط.

واستفاد الفريق الفائز من القدرات الحصرية والتقنيات المتطورة في أجهزة RTX studio لتسريع تطوير اللعبة وإنتاجها بشكل نهائي مميز أظهر مقدار جهد الفريق وإبداعه. ومن خلال استعمال أقراص NVIDIA Studio وتطبيقات تسريع الذكاء الاصطناعي في وحدات معالجة الرسوم RTX، إلى جانب الاستفادة من التقنيات في NVIDIA Streamline، تمكن مطورو الألعاب من تحسين الأداء والجانب المرئي في لعبتهم وتسريع إنشاء عالم بالأبعاد الثلاثية وتسليم المشروع بسرعة أكبر، فضلاً عن دمج خصائص وتقنيات NVIDIA في التطبيقات والألعاب بكل سهولة. وقد أسهم ذلك في تحسين تدفق العمل لدى المطورين وتقليل تعقيد رموز اللعبة، إلى جانب تمكين المختصين بالتطوير من العمل على عناصر أكثر أهمية في اللعبة.

واستضاف معهد «إس أيه إي» دبي للتعليم في مجال الوسائط الإبداعية، بالتعاون مع NVIDIA في الفترة من 3 إلى 5 فبراير. وشارك في المسابقة عدد من مطوري ومصممي الألعاب الموهوبين بهدف ابتكار الألعاب التفاعلية المميزة، حيث حققت المسابقة نجاحاً كبيراً وأكد التعاون عمق التزامهما تجاه تطوير قطاع الألعاب في المنطقة. كما شكلت الفعالية فرصة للمشاركين أتاحت لهم إمكانات التواصل وتبادل الخبرات وتطوير المهارات في بيئة تشاركية داعمة.

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