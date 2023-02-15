«دبي باركس آند ريزورتس» تسعى لدخول «غينيس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي باركس آند ريزورتس، أكبر متنزه ترفيهي في الشرق الأوسط، إطلاق «جمب إكس» «JumpX»، متنزه ألعاب القفز الهوائية العملاق في ريفرلاند دبي، في 17 فبراير الجاري. وتتطلع دبي باركس آند ريزورتس من خلال إطلاقها للمتنزه إلى تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لـ «أكبر قلعة قفز قابلة للنفخ في العالم».

وسيقدم المتنزه الجديد للأطفال من سن 5 سنوات وما فوق عالماً من التسلية والمرح والمغامرات لإتقان مهاراتهم في القفز متنقلين عبر سلسلة من مناطق القفز والجدران القابلة للتسلق والأنفاق والحواجز والألعاب الحسية الموزعة على مستويات متعددة مع تواجد مقهى جديد لتناول المشروبات الساخنة والوجبات الخفيفة والحلويات.

وقال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه: سعداء بإضافة تجربة مميزة جديدة إلى ما تقدمه دبي ضمن قطاع الترفيه، حيث يعتبر «JumpX» متنزهاً جديداً زاخراً بالمرح والترفيه يعتمد على الحركة والمغامرة ضمن بيئةٍ آمنة. ويأتي الإطلاق الجديد ضمن مساعينا الدائمة لطرح تجارب ترفيه بمستوى عالمي تناسب ضيوفنا من مختلف الفئات العمرية، ونتطلع بشغف لمحاولة تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويأتي افتتاح المتنزه عقب إعلان ريفرلاند دبي أخيراً عن إضافة استعراض موكب «ديناصور مانيا» المبهر للديناصورات، والذي يستغرق 45 دقيقة، لإدخال البهجة والسرور إلى ضيوف المتنزه من الصغار والكبار. ويحظى حاملو التذاكر السنوية، والضيوف الذين لديهم تذاكر دخول إلى أي من متنزهات دبي باركس آند ريزورتس الأربعة (موشينجيت دبي، وبوليوود باركس دبي، ومتنزه ليغولاند دبي، ومتنزه الحديقة المائية) على أسعار خاصة. كما يمكن لنزلاء أي من فنادق المتنزه دخول «JumpX» المشمول ضمن باقتهم. وبإمكان زوار اليوم الواحد شراء التذكرة مباشرة من «JumpX»» بدءاً من 60 درهماً للساعة.

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