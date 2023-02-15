نائب رئيس مجلس الوزراء التايلاندي يزور «سوق المرفأ»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل «سوق المرفأ»، أكبر سوق مكيف على الواجهة البحرية في «جزر دبي»، أخيراً جورين لاكسانا ويست، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة التايلاندي. جاء ذلك على هامش زيارة رسمية يقوم بها لدبي.

وتجول جورين لاكسانا ويست والوفد المرافق له «سوق المرفأ» وفي جناح السوق التايلاندي الذي تديره شركة «فيجا انترتريد أند إكسبشن»، وانضم إلى الجولة بول بيركيت، مدير أول - التأجير وإدارة الأملاك في «سوق المرفأ»، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال التايلانديين.

وجاءت الزيارة للاطلاع على مجريات الأعمال في المكان والوقوف على آراء محلية حول المنتجات التايلاندية وتشجيع رواد الأعمال وأصحاب الشركات التايلانديين المشاركين المتواجدين فيه.

ويضم السوق التايلاندي الذي يقع في أكبر سوق في قلب دبي على ضفة خور دبي، حالياً أكثر من 50 متجراً تايلاندياً أصيلاً، حيث يستطيع الزوار العثور على سلع وخدمات مختارة وتناول الأطباق والمأكولات الوطنية التقليدية الشهيرة، بالإضافة إلى وجود مجموعة متنوعة من صالونات التدليك التايلاندية.

وتعتبر دولة الإمارات وخصوصاً دبي، أكبر سوق تصدير لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وازداد عدد الشركات التايلاندية الصغيرة والمتوسطة الحجم خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وهو ما يزيد من تعزيز العلاقات والفرص التجارية المتبادلة بين البلدين.

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