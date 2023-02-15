"أدنوك" تسلم ألمانيا أول شحنة غاز طبيعي مسال من الشرق الأوسط

المصدر: وام

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أعلنت "أدنوك"، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات وشركة "آر دبليو إي ايهجي" الألمانية، اليوم عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من أبوظبي في دولة الإمارات إلى محطة البهافن العائمة لاستيراد الغاز الطبيعي في مدينة برونسبوتل الألمانية.

وتعتبر الشحنة التي يبلغ حجمها 137 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، والتي تم إنتاجها من منشآت "أدنوك للغاز" في جزيرة داس في أبوظبي، الشحنة الأولى التي سيتم استخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية، وأول شحنة من الغاز الطبيعي المسال يتم تصديرها إلى ألمانيا من الشرق الأوسط.

ويأتي تسليم هذه الشحنة في أعقاب تصدير شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون في أكتوبر 2022، ويساهم في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات ومصادر الوقود منخفضة الانبعاثات.

وبمناسبة وصول الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من دولة الإمارات إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أقيمت اليوم فعالية خاصة في مدينة برونسبوتل الألمانية، حضرها كل من سعادة أحمد وهيب معز أحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور الكساندر لوك، نائب المدير العام لأمن الطاقة في وزارة الشؤون الاقتصادية والتغير المناخي الألمانية، ومعالي يوشكا كنوث وزير دولة في وزارة الانتقال في قطاع الطاقة وحماية المناخ والبيئة والطبيعة في ولاية شليسفيغ هولشتاين، وأحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للغاز" بالإنابة، وأندري ستراك، الرئيس التنفيذي لشركة "آر دبليو إي للتوريد والتجارة " الألمانية.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لــ "أدنوك للغاز" بالإنابة - بهذه المناسبة - : "يعكس تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى جمهورية ألمانيا التعاون المستمر والوثيق بين دولة الإمارات وشركائها الاستراتيجيين لتوفير إمدادات طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة بشكل مسؤول. وفيما يشهد الطلب العالمي على الطاقة زيادة مستمرة، تؤكد ’ أدنوك للغاز‘ استعدادها لتوفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل وقوداً انتقالياً مهماً إلى شركائنا ’آر دبليوإي‘ والقطاع الصناعي في ألمانيا، استناداً إلى علاقات التعاون الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجالات الاقتصاد وأمن الطاقة والعمل المناخي".

ويمثل تسليم هذه الشحنة إنجازاً مهماً يسهم في تطوير البنية التحتية الداخلية لتوريد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا ويدعم أمن الطاقة لديها من خلال توفير الغاز الطبيعي. يشار إلى أن شحنة الغاز الطبيعي التي تم تسليمها تكفي لإنتاج ما يقارب 900 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء، أي ما يكفي لتزويد ربع مليون منزل ألماني بالكهرباء لمدة عام.

من جانبه، قال اندريه استراك، الرئيس التنفيذي لشركة “آر دبليو إي للإمداد والتجارة": "يمثل وصول أول شحنة من الغازالطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا الخطوة التالية الأكثر أهمية بعد وصول المحطة العائمة في منتصف شهر يناير. تُحرز جهود تطوير البنية التحتية لتوريد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا تقدماً سريعاً، حيث تقدم شركة’آر دبليو إي ايه‘" الدعم كلما دعت الحاجة لذلك. نحن سعداء بأن تكون’أدنوك‘ إلى جانبنا كشريك قوي حيث نعمل معاً لضمان أمنإمدادات الطاقة في ألمانيا بقدر الإمكان".

من ناحيته قال ستيفان وينزل، وزير الدولة البرلماني في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا: " نحن نحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى الدفع باتجاه إحداث انتقال واقعي في قطاع الطاقة العالمي يشمل تنويع موارد الغازالطبيعي. كما نحتاج على المدى القصير في الوقت الراهن، لوصول المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى محطات استيراد الغاز الطبيعي في ألمانيا مثل محطة مدينة برونسبوتل. وللمضي قدماً، يجب علينا تسريع التحول من الغاز الطبيعي التقليدي إلى الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونيا التي تتمتع بأفضل فرصة للنجاح على المستوى الأوروبي والدولي. تعد الإمارات شريكاً مهماً للغاية لألمانيا على الصعيد الدولي، بالنسبة لشحنات الغاز الطبيعي المسال أو مشاريع الهيدروجين ".

يشار إلى أن دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية قد وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي في سبتمبر 2022. وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات، والعمل المناخي.

ووفقاً لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية، وقعت "أدنوك" اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة "آر دبليو إي". كما خصصت"أدنوك" وفقاً للاتفاقية شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لعملائها في ألمانيا سيتم تسليمها في عام 2023.

ووقّعت "أدنوك" كذلك عدداً من الاتفاقيات مع عملاء من ألمانيا من بينهم (استياج جي إم بي إتش) "استياج" وشركة (اوربيس ايه جي) "اوربيس" لتصدير شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون، التي تعد وقوداً ناقلاً للهيدروجين يلعب دوراً محورياً في الحد من الانبعاثات في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها.

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