نمو مبيعات وأرباح «إعمار» في 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت إعمار العقاريّة، المدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق نموّ متواصل في مبيعاتها العقارية وأرباحها لعام 2022 إضافة إلى النموّ في أداء المشروعات التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة.

ونتيجةً للنموّ القويّ الذي شهده السوق العقاري في دبي، بالإضافة إلى أداء المشروعات التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة وانتعاش السياحة العالمية، سجّلت إعمار العقاريّة إيرادات قويّة في عام 2022 بلغت 24.9 مليار درهم كما حقّقت الشركة نموّاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 9.8 مليارات درهم بزيادة قدرها 18%، وأرباحاً صافية بلغت 6.8 مليارات درهم بزيادة قدرها 80%، مقارنة بعام 2021، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسّن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات.

كما سجّلت المبيعات العقارية لمجموعة إعمار في عام 2022 مبلغ 35.1 مليار درهم وذلك بفضل نجاح إعمار في إطلاق عدد من المشروعات الجديدة كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشروعات العقاريّة قيد الإنجاز 53.2 مليار درهم وسيتمّ احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة. وفي عام 2022، استكملت إعمار الاستحواذ على دبي كريك هاربور مقابل مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليارات درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي).

وقال مؤسس شركة إعمار محمّد العبّار: «بعد النجاح الذي شهدناه في عام 2022، نحن سعداء للغاية بإنجازاتنا. ولا شك في أن ثقة المستهلك ونشاط الأعمال بشكل عام، وخاصة في سوق العقارات، انعكسا بشكل إيجابي على جميع عمليات الشركة في العام الماضي، وذلك بفضل الخطوات الاستراتيجية التي اتّخذناها على مدى العامين الماضيين. وبالنظر إلى هذه النتائج الرائعة، نتوقّع أن نشهد أداءً قوياً من قبل مراكز التسوّق والفنادق وفي مبيعات العقارات لدينا في عام 2023، إذ نواصل تقديم مشروعات متطوّرة وعروض لا تُضاهى عبر جميع أعمالنا».

إعمار للتطوير

إعمار للتطوير، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات المعدّة للبيع في دولة الإمارات والمدرجة في سوق دبي المالي والمملوكة بأغلبيتها لشركة إعمار العقاريّة ش. م. ع، حافظت على زخمها القوي في عام 2022 لتسجّل مبيعات عقاريّة بقيمة 30.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% مقارنة بعام 2021 كما سجّلت إيرادات بلغت 11.5 مليار درهم وحقّقت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 4.2 مليارات.

إعمار الدوليّة

في عام 2022، سجّلت العمليّات العقاريّة الدوليّة لشركة إعمار مبيعات عقاريّة بلغت 4.3 مليارات درهم وأسهمت بإيرادات قدرها 4.2 مليارات درهم تمثّل 17% من مجمل إيرادات إعمار، وذلك بفضل العمليّات الناجحة في مصر والهند.

إعمار لإدارة مراكز التسوّق

وسجلت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق، المملوكة بالكامل من قبل إعمار والمسؤولة عن مراكز التسوّق وأصول البيع بالتجزئة، نموّاً في إيراداتها بنسبة 8% في عام 2022 مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 5.4 مليارات درهم. وحقّقت إعمار لإدارة مراكز التسوّق أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 3.1 مليارات درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 21% مقارنةً بـ2021. وتجاوزت مبيعات المستأجرين مستوى سنوات ما قبل جائحة كوفيد كما بلغت نسبة التأجير في دبي مول، الذي يعد أبرز أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق، 97%.

كما استقطب دبي هيلز مول، الذي تم افتتاحه في 17 فبراير 2022، مجموعة رائعة من العلامات التجاريّة في مجالات التجزئة والمطاعم والترفيه، وأصبح في فترة وجيزة من الزمن وجهة مفضّلة وشهيرة على مستوى الإمارة. وفي نهاية 2022، بلغت نسبة إشغال المستأجرين في دبي هيلز مول 91%.

إعمار للضيافة والترفيه والتسلية

وفي عام 2022، سجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 3.4 مليارات درهم بنموّ نسبته 57% مقارنةً بعام 2021 كما حققت الفنادق التابعة لإعمار في دولة الإمارات أداءً قوياً مدفوعاً بمتوسّط سعر يومي قوي مع وصول معدّلات الإشغال في عام 2022 إلى 69%، مدفوعة بالانتعاش القويّ في قطاع السياحة العالمي وأحداث عالمية مثل إكسبو 2020 دبي وكأس العالم لكرة القدم.

وحقّق مجمل عوائد المشروعات التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة من مراكز التسوّق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري في عام 2022 إيرادات قدرها 8.8 مليارات درهم، بنموّ نسبته 23% مقارنة بالعام الماضي. وتمثّل هذه المشروعات 36% من مجمل إيرادات إعمار.

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