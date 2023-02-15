600 مليون درهم صافي أرباح "تبريد" خلال 2022.. وتوصية بتوزيع 13.5 فلس للسهم

المصدر: وام

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد"، عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2022، حيث سجلت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.23 مليار درهم بزيادة قدرها 19% عن عام 2021، فيما بلغ صافي الأرباح 600.2 مليون درهم، بارتفاع 3% مقارنة مع 585.2 مليون درهم خلال 2021.

وأعلن مجلس إدارة الشركة عن توصيته بتوزيع أرباح بقيمة 13.5 فلس للسهم الواحد، على أن يتم دفعها بالكامل نقداً ، ويعتبر ذلك زيادة عن العام الماضي ويمثل نمواً لحجم الأعمال مع الاحتفاظ برأس مال كافي يسمح بمزيد من التوسع.

وأضافت "تبريد" أصولاً ﺇضافية على شبكة أصولها المتنامية، مع سياسة التوسع في الأسواق الحالية والجديدة على حد سواء، والاستثمار بكثافة في بُنيتها التحتية الحالية في الإمارات.

وخلال شهر يناير، ضاعفت الشركة مناطق الامتياز في سلطنة عُمان من خلال الاستحواذ على محطة تبريد المنطقة السابعة، التي تخدم مشروع الموج، أجدد وأرقى مشروع عقاري في السلطنة.

وخلال عام 2022، أضافت "تبريد" 34,454 طن تبريد من الوصلات الجديدة في مشاريعها في الإمارات، و 19,202 طن تبريد في مشاريعها في سلطنة عُمان، و500 طن تبريد في البحرين، مما رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للشركة إلى 1,264,252 طن تبريد.

وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 13% لتصل إلى 2.22 مليار درهم خلال 2022 مقارنة بـ 1.95 مليار درهم خلال 2021، وارتفعت إيرادات المياه المبردة الأساسية بنسبة 14٪ لتصل إلى 2.14 مليار درهم، وزادت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 19٪ لتصل إلى 1.23 مليار درهم.

وعلى صعيد الإنجازات التشغيلية خلال العام الماضي، زاد إجمالي السعة المتصلة إلى 1,264,252 طن تبريد، وتمت إضافة 54,156 طن تبريد لعملاء جدد، كما حققت الشركة رقماً قياسياً بلغ 17,039,729 ساعة عمل دون وقوع حوادث هادرة للوقت.

وقال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة "تبريد": "مع مرور كل عام، تعزز "تبريد مكانتها الراسخة كواحدة من أكثر الشركات صلابة ومرونة في البلاد. ويستمر نمونا الهادف والاستراتيجي في إظهار نتائج مثمرة تفيد كل من المساهمين والموظفين والعملاء والمناطق والمجتمعات التي نعمل فيها بشكل واضح. ونعزز وجودنا وتأثيرنا الإيجابي من خلال المساهمة في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ العالمي عن طريق وضع سبل وأدوات تعزز الكفاءة، ونسعى للحرص على الاستدامة كدافع أساسي فيأعمالنا بشكل مستمر."

من جانبه، قال خالد عبدالله المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد": "خلال عام 2022 ، اتسمت أهداف شركة "تبريد" بالوضوح والطموح، حيث تم طرح استراتيجياتنا مع دخول الشركة إلى أسواق جديدة على المدى المتوسط والطويل، فضلاً عن زيادة الوعي من خلال العمل والتنسيق مع الحكومات والمشرعين والمطورين، الذين يشاركوننا الاهتمام نفسه في السعي إلى تحقيق الحياد المناخي."

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