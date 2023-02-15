تفاهم بين "المعاشات" ودائرة الموارد البشرية في عجمان لتفعيل أنظمة الربط الإلكتروني

المصدر: وام

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أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ودائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان مذكرة تفاهم بهدف تفعيل أنظمة الربط الإلكتروني بين الجهتين.. وذلك في إطار السعي نحو تعزيز الترابط والتكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات تعتمد على التفاعل المباشر لخدمة الجمهور والمتعاملين.

وتهدف المذكرة إلى ضمان تقديم الخدمات في بيئة آمنه لدعم جهود تكامل الخدمات بين الطرفين، وتسهيل إجراءات إنجاز الخدمة، والتنسيق للاجتماعات واللقاءات المشتركة، وتبادل البيانات ذات الصلة بتفاصيل مدد الاشتراك الخاصة بموظفي حكومة عجمان، وبيانات ضم الخدمة، وبيانات الموظفين المتقاعدين وقيمة استحقاقهم، وبيان سداد الاشتراكات الشهرية للموظفين المؤمن عليهم.

وتمثل المذكرة خطوة نحو ترسيخ التوجه الحكومي لدولة الإمارات في عمليات الربط الإلكتروني بين المؤسسات بهدف تسريع تقديم الخدمات والتميز في إنجازها بما يختصر الوقت والجهد، كما ستدعم حرص الحكومة المستمر على تعزيز القدرات التنافسية لمؤسساتها الحكومية وتحقيق متطلبات الاستدامة في بيئة أعمالها، الأمر الذي يدعم رؤيتها في أن تكون واحدة من أفضل مزودي الخدمات على مستوى العالم.

وسيدعم الترابط بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بين الجهتين من الجهود المشتركة لدعم المؤشرات ذات الصلة بالخدمات المقدمة، الأمر الذي سيسهم في تحسين المؤشرات المرتبطة بتلك الخدمات والوصول بها إلى مستوى يتناسب مع أفضل الممارسات في قطاع التأمين الاجتماعي.

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