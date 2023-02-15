1.8 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.8 مليار درهم، حيث تم تسجيل 396 مبايعة بـ 1.33 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بـ 402.2 مليوناً ، و363 مبايعة للشقق والفلل بـ 932.73 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 150 مليوناً في منطقة الخليج التجاري. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بـ 67 مليوناً. وجاءت مبايعة بـ 160 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بـ 34 مليوناً.

وسجلت الرهونات 372.84 مليوناً، منها 3 رهونات أراضٍ بـ 18.2 مليوناً، و63 رهن فلل وشقق بـ 354.64 مليوناً، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بـ 230 مليوناً. وتم تسجيل 69 هبة بـ 100.96 مليوناً، أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 26 مليوناً.

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