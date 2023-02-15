عقارات نخلة جميرا تتصدر استثمارات أثرياء العالم

المصدر: دبي ـ البيان

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استحوذت نخلة جميرا على 30 % من إجمالي عدد الصفقات العقارية في سوق دبي للعقارات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون درهم في عام 2022.

وتصدرت بذلك السوق، فيما بلغت حصة دبي هيلز 20 % من إجمالي عدد الصفقات في هذا القطاع خلال العام الماضي، والذي سجل بيع 826 وحدة عقارية فائقة الفخامة بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم.

ويعود هذا الطلب المتنامي في هذا القطاع إلى زيادة اهتمام أصحاب الثروات الفائقة من أوروبا والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يشهد الطلب نمواً بنسبة 20 % خلال هذا العام.

وقال بيتري مانيلا، مدير المبيعات في «بنت هاوس. ايه أي»: بلغ الطلب على المساكن فائقة الفخامة في دبي مستويات غير مسبوقة، مع استمرار حالة عدم اليقين تجاه الوضع السياسي والاقتصادي في الأسواق الغربية الغنية وروسيا وآسيا، الأمر الذي يشجع الأثرياء على اللجوء إلى وجهات آمنة، يمكنهم فيها حماية استثماراتهم وتنميتها«.

وأضاف:»يمثل قطاع العقارات الفاخرة قطاعاً جديداً تماماً في سوق العقارات في دبي، حيث كانت مثل هذه العقارات محدودة قبل عامين فقط إلا أننا اليوم نشهد سوقاً قد يتجاوز حجم صفقاتها هذا العام حاجز الـ35 مليار درهم «.

وكانت أغلى فيلا تم بيعها في دبي في العام الماضي، تقع في نخلة جميرا، وتم بيعها مقابل 600 مليون درهم كما تم بيع فيلا أخرى في صف المليارديرات بنخلة جميرا مقابل 302.5 مليون درهم. وأدرج قسم Penthouse.ae مؤخراً فيلا فائقة الفخامة في نخلة جميرا تبلغ قيمتها 800 مليون درهم.

وقال مانيلا: دبي تعد أكبر وأفضل سوق في العالم لشريحة المستثمرين من أصحاب الثروات الفائقة. وقد لاحظنا بأن أكثر من 75 % من المشترين ينتقلون بشكل دائم إلى دبي، لأنهم يعتبرون المدينة وجهة آمنة ومستقرة. وقد جذبت الإمارات في العام الماضي حوالي 4,000 مليونير، ونتوقع بأن يستمر هذا الاتجاه في النمو».

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