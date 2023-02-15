45.27 مليوناً أرباح «سلامة»

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم «سلامة»، نتائجها الأولية للسنة المالية 2022. حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 45.27 مليون درهم.

ويُعزى ذلك إلى نجاح استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز موقعها في قطاع التأمين التكافلي في الإمارات، مدفوعة بنمو متواصل في جوانب الأعمال الأخرى وأهمها الاكتتاب المنضبط، ومواصلة الاستثمار في الشراكات الاستراتيجية.

وتجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة في عام 2022 عتبة المليار ليبلغ 1.12 مليار درهم وحققت نمواً بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي بعد أن سجلت صافي أرباح وصل إلى 45.27 مليون درهم.

واصلت «سلامة» خلال العام 2022 تركيزها على تعزيز استراتيجية تحول رقمي تتمحور على تطوير خدماتها للعملاء، إذ عمدت إلى أتمتة مجموعة منتجات التكافل الصحي، وتنفيذ تحسينات مستمرة على المنتجات والعروض والخدمات ضماناً لوصول أكبر شريحة منهم إلى حلول التكافل التي تلبي تطلعاتهم.

وعلى المستوى التشغيلي، واصلت «سلامة» خلال العام 2022 التركيز على تعزيز حضورها في سوق دولة الإمارات، وتزامناً مع هذا واصلت الشركات التابعة لها في الجزائر ومصر على وجه الخصوص، تحقيق أداء متفوق مقارنة بالعام السابق. وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة الشركة إن الشركة تركز على مبادرات الرقمنة ومواصلة طرح حلول تكافلية جديدة في متناول قطاعات متنوعة من المستهلكين.

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