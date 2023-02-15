أرباح «أمريكانا للمطاعم» ترتفع 27 % إلى 952.15 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي النتائج الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي أظهرت نمو أرباحها بنسبة 27 % على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي أمس أنها حققت صافي ربح سنوي عائد للمساهمين بقيمة 952.15 مليون درهم (259.22 مليون دولار) خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 749 مليون درهم (203.91 ملايين دولار) في العام السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 8.73 مليارات درهم (2.37 مليار دولار) مقابل إيرادات بلغت 7.53 مليارات درهم (2.05 مليار دولار) في عام 2021.

ويأتي الارتفاع في الأرباح خلال العام الماضي بدعم ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.9 % على أساس سنوي بفضل افتتاح مطاعم جديدة، وفقاً للبيان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز