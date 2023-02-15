أرباح «العالمية القابضة» تقفز 175 % إلى 32 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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قفزت أرباح «العالمية القابضة» بنسبة تتجاوز 175% إلى نحو 32 مليار درهم في عام 2022، مقابل صافي أرباح قدره 11.57 مليار درهم في عام 2021. وحققت المجموعة إيرادات بلغت 50.41 مليار درهم في العام الماضي مقابل 28.56 مليار درهم في عام 2021، بمعدل زيادة 76%.

وأوضحت المجموعة في بيان لسوق أبوظبي المالي أنها شهدت زيادة جوهرية في الإيرادات والأرباح والأصول في عام 2022 وبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 6.11 دراهم مقارنة بـ4.03 دراهم في السنة السابقة، وتم احتساب نصيب السهم الواحد باستخدام المتوسط المرجح لربحية السهم وتم إصدار أسهم جديدة في شهر نوفمبر 2022.

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