نصف سيولة سوقي دبي وأبوظبي لـ6 أسهم

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس، وسط إعلان النتائج القياسية لأرباح الشركات والبنوك. وتجاوز حجم السيولة 1.58 مليار درهم مع تركزها بشكل رئيسي في 6 أسهم وهي «العالمية القابضة»، و«ألفا ظبي»، و«فيرتيغلوب» و«إعمار العقارية» و«العربية للطيران» و«الإمارات دبي الوطني».

وتوزعت السيولة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و283.9 مليون درهم في سوق دبي. وجرى التداول على نحو 345.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16 ألف صفقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.13 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 3.144 تريليونات درهم بنهاية جلسة الثلاثاء، موزعة بواقع 2.543 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و601.08 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وأغلقت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية في المنطقة الخضراء مع نمو مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.1% ليغلق عند 9941.5 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.1% ليبلغ مستوى 10020.37 نقطة، وربح رأسماله السوقي نحو 5.8 مليارات درهم مدعوماً بإعلان الشركات عن أرباح قوية وتوزيعات سخية لعام 2022.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم «العالمية القابضة» 0.25% و«ملتيبلاي» 1.3% و«أبوظبي التجاري» 0.56% و«الدار العقارية» 0.21% و«موانئ أبوظبي» 0.17%. كما صعد «طاقة» 0.95% مع إعلان الشركة عن أرباح سنوية قوية.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 320.9 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة جاوزت 121.8 مليون درهم، ثم «فيرتيغلوب» جاذباً نحو 106.9 ملايين درهم.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي العام عند مستوى 3459.1 نقطة مع تعرضه لعمليات جني أرباح بعد صعوده على مدار 9 جلسات متتالية مسجلاً أطول سلسلة مكاسب يومية منذ ديسمبر 2021. وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع «إعمار العقارية» 0.34% و«دبي الإسلامي» 0.17% و«شعاع كابيتال» 2.1% و«أرامكس» 0.84% و«سالك» 0.38% و«تيكوم» 0.43%، وكان سهم أملاك للتمويل أكثر الأسهم ارتفاعاً، بنسبة 7.9% عند 0.629 درهم. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 104.08 ملايين درهم، تلاه «العربية للطيران» بسيولة 54.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 22.6 مليوناً.

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