154 مليون درهم خسائر «بنك الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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ارتفعت أرباح «بنك الشارقة» بنسبة 9% إلى 245 مليون درهم خلال 2022 (قبل التضخم وتحويل العملة)، مقارنة مع صافي ربح قدره 225 مليون درهم في عام 2021.

وبعد التضخم وتحويل العملة، تحول البنك للخسارة بـ154 مليون درهم، مقارنة مع أرباح قدرها 42 مليون درهم في عام 2021. وارتفع مجموع الموجودات (قبل التضخم المرتفع وتحويل العملة) بنسبة 10% إلى 41.98 مليار درهم، مقابل 38.27 مليار درهم في عام 2021، بينما ارتفعت الموجودات (بعد التضخم المرتفع وتحويل العملة) بنسبة 11% إلى 37.39 مليار درهم، مقارنة بـ33.56 مليار درهم في عام 2021.

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