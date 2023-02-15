أرباح «العربي المتحد» تقفز 120 % إلى 155 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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قفز صافي أرباح البنك العربي المتحد بنسبة 120 % إلى 154.72 مليون درهم في عام 2022، مقارنة بصافي ربح قدره 70 مليون درهم لعام 2021، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 120 %.

وكشف البنك في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن أنه حقق نمواً بنسبة 11 % في دخله التشغيلي في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وقد انخفضت خسائر الانخفاض في القيمة بشكل كبير بنسبة 31 % في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وسيتم دعمها بشكل أكبر من خلال الاكتتابات الجديدة في المحفظة من ناحية جودة الأصول.

وقال البنك إنه سيواصل تركيزه على تنمية أعماله الأساسية عبر المعاملات والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والأفراد والأسواق المالية، مع التحرك نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة، مدمجاً الحلول والقدرات الرقمية ليصبح شريكاً مفضلاً بين شرائح عملاء الشركات الرئيسية.

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