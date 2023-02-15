«إعمار العقارية» تحقق أرباحاً بقيمة 6.83 مليارات درهم بنمو 80 %
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حققت شركة إعمار العقارية أرباحاً قياسية بقيمة 6.83 مليارات درهم خلال العام 2022، مقارنة بـ3.80 مليارات درهم في 2021، بنمو 79.73 %. وسجلت المبيعات العقارية لمجموعة إعمار خلال العام 2022 قيمة 35.1 مليار درهم، وذلك بفضل نجاح الشركة في إطلاق عدد من المشاريع الجديدة.
وقفزت أرباح إعمار للتطوير بنسبة 17.3 % إلى 3.8 مليارات درهم في عام 2022، مقارنة بـ3.24 مليارات درهم في 2021. وحققت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 30.7 مليار درهم خلال العام الماضي محققة ارتفاعاً بنسبة 12 % مقارنة بالمبيعات المسجلة عام 2021.