830 مليار درهم ناتج أبوظبي نهاية سبتمبر 2022

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ الناتج المحلي لإمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 830.4 مليار درهم، وفقاً لمركز الإحصاء بالإمارة. وأوضحت بيانات حديثة صادرة عن المركز أن الناتج قد بلغ 283.85 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام مسجلاً نمواً بنسبة 9.3% مقارنة بنفس الفترة من 2021 والتي بلغ خلالها ناتج أبوظبي 259.5 مليار درهم.

١وأظهرت مؤشرات المركز بأن الناتج المحلي غير النفطي سجل حصة 50.2% من إجمالي الناتج خلال الأشهر التسعة بإجمالي 417.3 مليار درهم، فيما سجل الربع الثالث ما قيمته 140 مليار درهم في الوقت الذي سجل الناتج النفطي إجمالي 413.1 مليار درهم على مدار الأشهر التسعة.

وتصدر قطاع الصناعات التحويلية أنشطة الناتج المحلي خلال الأشهر التسعة بتحقيق قيمة إجمالية بلغت 66.217 مليار درهم، تلاه قطاع التشييد والبناء بـ 66 مليار درهم، وقطاع الدفاع والضمان الاجتماعي بقيمة 45.97 مليار درهم، والقطاع المالي وأنشطة التأمين بقيمة 45.44 ملياراً. وبلغت حصة قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح وصيانة المركبات 44.88 مليار درهم، وقطاع الأنشطة العقارية 28.19 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز