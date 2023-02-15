1.22 مليار صافي أرباح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث سجلت نمواً في إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة 9.2 % لتصل إلى 12.75 مليار درهم. وحققت الإيرادات في الربع الرابع نمواً ملحوظاً (8.0 %) بفضل استمرار النمو القوي في إيرادات الخدمات.

ونمت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.0 % لتصل إلى 5.14 مليارات، ما يعكس النمو القوي في إيرادات الخدمات وتوسع الهامش بالإضافة إلى احتواء زيادة التكاليف رغم الضغوط الناتجة عن التضخم. وبلغ صافي الأرباح السنوية للشركة 1.22 مليار درهم، بنمو نسبته 10.8% مقارنة مع 2021.

وبلغ حجم النفقات الرأسمالية التي ضختها الشركة العام الماضي 2.2 مليار درهم مما يعكس الانتشار السريع لشبكة الجيل الخامس. وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية لعام 2022 بنسبة 47.3 % ليصل إلى 2.9 مليار.

توزيعات مقترحة

وبناءً على هذه النتائج القوية، أوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 24 فلساً للسهم، منها 11 فلساً تم توزيعها كأرباح مرحلية في شهر أغسطس 2022.

نتائج تشغيلية

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك 8.9 % على أساس سنوي، وأنهت الشركة عام 2022 بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بلغت 7.9 ملايين مشترك، مسجلة خلال الربع الرابع زيادة قوية في صافي المشتركين الجدد بلغت 494.000 مشترك جديد. ونمت قاعدة عملاء خدمات الدفع الآجل لتصل إلى 1.5 مليون مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الرابع بواقع 53.000 مشترك في شريحتي الأفراد والشركات. سجلت قاعدة عملاء الدفع المسبق خلال الربع الرابع نمواً ملحوظاً لتصل إلى 6.4 ملايين مشترك مع صافي مشتركين جدد بواقع 441000، وذلك نتيجة نمو عدد السكان والانتعاش الملحوظ الذي شهدته الأنشطة السياحية.

وارتفعت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 37.3 % على أساس سنوي، وأنهت الشركة عام 2022 بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف الثابت بلغت 537.000 مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الرابع بواقع 27.000 مشترك جديد ليبلغ صافي المشتركين الجدد في شريحة خدمات الهاتف الثابت خلال العام المنصرم بأكمله 146.000 مشترك جديد.

نتائج مالية

ونمت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 8 % على أساس سنوي إلى 3.315 ملايين درهم، كما نمت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الرابع بنسبة 7.6 % لتصل إلى 1.496 مليون درهم، بينما بلغت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف المتحرك 5.748 ملايين درهم بزيادة قدرها 8.4 %.

وسجلت إيرادات خدمات الهاتف الثابت خلال الربع الرابع 2022 مستوى قياسياً جديداً بواقع 916 مليون درهم وبنسبة نمو بلغت 20.2 % على أساس سنوي، بينما نمت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف الثابت التي حققتها الشركة بنسبة 22.4 % لتصل إلى 3.475 ملايين درهم.

وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 286 مليون درهم (شهد في الربع الرابع 2021 تسجيل أرباح صافية قدرها 321 مليون درهم شملت 107 ملايين درهم ناتجة عن مزايا غير متكررة).

أداء استثنائي

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «كان العام 2022 مميزاً بكل المقاييس، فقد سجلت أعمالنا أداءً استثنائياً بفضل البيئة الاقتصادية المتميزة والقوية المدعومة بالنمو السكاني والانتعاش الملحوظ والمستمر بالأنشطة السياحية ونمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بالإضافة إلى الزخم القوي لعملياتنا التجارية. كما أتاح لنا التنفيذ الناجح لخططنا الاستثمارية الطموحة تسريع وتيرة نمونا وتعزيز مكانتنا في السوق.

وتسجيل تدفق نقدي حر من العمليات التشغيلية يقارب 3 مليارات درهم ورغم استثماراتنا المستمرة، لا تزال أعمالنا تدر إيرادات نقدية عالية، وتتمتع ميزانيتنا العمومية بوضع قوي للغاية مع 5.3 مليارات درهم من السيولة المتاحة».

وأضاف آل مالك: «بناءً على نتائجنا المالية يسعدني أن أعلن أن مجلس الإدارة قد أوصى بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 24 فلساً للسهم الواحد، منها 11 فلساً للسهم تم توزيعها بالفعل في أغسطس 2022 كأرباح مرحلية مؤقتة. ويمثل هذا زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 14.3 %، ونسبة توزيع لصافي الربح بعد تخصيص الاحتياطيات القانونية تبلغ 99.1 %». واختتم بالقول: «متفائلون للغاية وواثقون بأن فريق الإدارة سيستمر في بذل الجهد والتفاني في العمل لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا للمرحلة المقبلة».

تسريع التعافي

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة: «نجحنا في عام 2022 بتسريع مسار تعافينا الذي بدأناه في العام 2021. وتمكنا بفضل الجهود الحثيثة التي بذلناها وخططنا الاستراتيجية التي حددناها من تعزيز ديناميكيتنا التجارية ومواصلة التركيز على الابتكار لتحسين مصادر خلق القيمة. وحظيت خدماتنا اللاسلكية المنزلية للهاتف الثابت بقبول واهتمام جيد للغاية من جانب عملائنا، حيث اجتذبت شريحة جديدة من العملاء».

وأضاف: «أحرزنا تقدماً ملموساً على صعيد توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية وبرنامجنا الخاص بتحول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وسنواصل المضي قدماً في مسارنا للتحول إلى مشغل رقمي رائد لخدمات الاتصال المتكاملة. وقد أثبتنا قدرتنا على تعزيز الابتكار لدفع عجلة النمو في مختلف مجالات أعمالنا. وسنواصل الاستثمار في بنيتنا التحتية وفي قدرات موظفينا لتسريع وتيرة الابتكار ومواصلة برنامج التحول الخاص بنا».

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