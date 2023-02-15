377.9 مليوناً أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أمس نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث بلغ صافي أرباحها 377.9 مليون درهم.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: حققت الشركة أداءً قوياً من حيث نمو الإيرادات، فقد ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.1% ليبلغ 5.13 مليارات درهم، في إنجاز جديد ومهم للشركة. وقد تحقق هذا النمو نتيجة ارتفاع أعمال فروع التأمين للشركات بنسبة 38.2%، فضلاً عن استقرار معدلات النمو لفروع تأمين الأفراد، وذلك بالرغم من المنافسة الكبيرة والضغوط التي واجهتها الأسعار. وأضاف: مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة، سنواصل في الشركة المساهمة بدور رئيسي في تعزيز جهود الاستدامة لصياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي للشركة: «تعكس الإنجازات المتميزة الأداء القوي لمختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع أرباح فروع التأمين للشركات وارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة. ورغم حالة عدم اليقين السائدة على مستوى الاقتصاد العالمي ومخاوف التضخم التي تلوح في الأفق؛ أظهرت نتائج الشركة قدرتنا العالية على مواكبة التحديات التي تشهدها السوق ومواصلة الاستثمار في عدد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية».

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