4.78 مليارات درهم ربح «فيرتيغلوب» بنمو 75 %

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «فيرتيغلوب»؛ الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي»، المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع إيراداتها لعام 2022 بنسبة 52% لتصل إلى 5 مليارات دولار (18.4 مليار درهم) مقارنة بعام 2021، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 59% لتصل إلى 2.5 مليار دولار (9.2 مليارات درهم)، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 75% ليصل إلى 1.3 مليار دولار (4.78 مليارات درهم).

وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح عن النصف الثاني من 2022 بقيمة 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم) سيتم دفعها في أبريل 2023. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2022 بالكامل إلى 1.45 مليار دولار (5.33 مليارات درهم).

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: يسرنا تحقيق نتائج قوية في عامنا الأول كشركة مدرجة مع نمو الإيرادات بنسبة 52% في عام 2022 وارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 59%. تواصل الشركة تحقيق نتائج مجدية بفضل استراتيجيتها التجارية المركزية والتركيز المستمر على تنفيذ برنامج التميز التشغيلي والمشاريع والمبادرات التي تركز على تحقيق الاستدامة. وقد نفذنا بنجاح وأمان عدة عمليات للصيانة الدورية في مصانع الشركة خلال عام 2022، شملت أعمال الصيانة التي قمنا بها في مصانعنا في دولة الإمارات ومصر في الربع الرابع 2022،

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، سيتم توزيع الجزء الأكبر من التدفقات النقدية الحرة القابلة للتوزيع بعد تخصيص ما يكفي لفرص النمو. وأعلنت إدارة الشركة عن توزيعات أرباح عن النصف الثاني 2022 بقيمة 700 مليون دولار (ما يعادل 0.31 درهم للسهم الواحد) تماشياً مع توجيهات الشركة السابقة، على أن يتم دفعها في أبريل 2023.

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