8 مليارات درهم صافي دخل «طاقة» بنمو 35 % على أساس سنوي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) نتائج مالية إيجابية وتسجيل أداء قوي للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مستنداً إلى تنفيذ استراتيجيتها للنمو، ومدعوماً بالأعمال المتعاقد عليها في قطاع المرافق، والتحسن في أسعار السلع الأساسية. وحققت المجموعة إيرادات بقيمة 50 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.3% مقارنة بالعام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسي عن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز. وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 20.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7 %، فيما بلغ صافي الدخل (حصة «طاقة») 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها ملياري درهم ونسبة تقارب 35 %.

توزيعات مقترحة

وبعد إقرار النتائج المالية لعام 2022، اقترح مجلس إدارة «طاقة» الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح النقدية المقررة للسنة المالية 2022 بقيمة 3.3 فلوس للسهم (3713 مليون درهم)، وبذلك، بلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة لعام 2022 قيمة 5.1 فلوس للسهم (5738 مليون درهم).

وقال محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «طاقة»: واصلنا خلال العام الماضي إسهامنا بخطى ثابتة في تحقيق أهداف الإمارات المرتبطة بإزالة الكربون ودفع عجلة النمو المستدام قدماً. واستحوذت المجموعة على حصة مسيطرة بـ«مصدر»، في مبادرة ستدعم تحقيق هدفها لعام 2030 والمتمثل في إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 30 % من مشاريع توليد الكهرباء قبل الفترة المحددة.

وقال جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: واصلت المجموعة سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وأنا متفائل جداً وأتطلع قدماً لما سننجزه خلال 2023.

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