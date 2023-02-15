«غرفة الشارقة» تعرّف موظفيها بـ«الميتافيرس»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة في مركز الشارقة للتدريب والتطوير، ندوة علمية عن عالم «الميتافيرس»، استهدفت تعريف قيادات وموظفي الغرفة بمستقبل «الميتافيرس» في الإمارات، بالإضافة إلى استشراف الجهوزية المؤسسية للغرفة، وتوظيفه في تعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وجعلها أكثر مواءمة لمتطلبات المستقبل.

شهد الندوة التي أقيمت أمس في مقر الغرفة، عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة ، ووليد عبدالرحمن بو خاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومحمد العوضي، المدير العام للغرفة وعدد من مديري الإدارات والأقسام والموظفين. وأكد عبدالله العويس، أن الندوة تأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على استشراف اقتصاد المستقبل، المعزز بالحلول الرقمية المتقدمة.

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