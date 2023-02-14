(زوهو) تستثمر 100 مليون درهم للتوسع بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلن سريدهار فيمبو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ«زوهو» كوربوريشن استثمار مبلغ 100 مليون درهم للتوسع في دولة الإمارات. جاء ذلك في تصريحات على هامش مؤتمر المستخدمين السنوي للشركة.

كانت الشركة التقنية العالمية أبرمت اتفاقيات شراكة مع عدد من الدوائر والجهات المختلفة منها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من أجل تسهيل وصول الشركات من مختلف الأحجام ورواد الأعمال إلى تكنولوجيا المشاريع. وساهم ذلك بنمو بمعدل 10 أضعاف على مدى 5 أعوام منذ إطلاق عمليات الشركة في الإمارات التي تعد بمثابة مقر رئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 60%.

وكانت زوهو قد شهدت في عام 2022 نمواً بنسبة 45 % في الإمارات، لتكون بذلك ثاني أعلى دولة من حيث النمو على الصعيد العالمي بالنسبة للشركة. كما سجلت «زوهو» نمواً بنسبة 50 % في شبكة شركائها في الدولة خلال عام 2022، الأمر الذي يساعدها على خدمة عملائها بشكل أفضل.

وقال سريدهار فيمبو: «في إطار استراتيجيتنا للنمو المحلي العابر للحدود التي نعتمدها كركيزة أساسية عند توسعنا في أي منطقة، فإننا نسعى إلى ردّ الجميل للمجتمع المحلي وتخصيص حلولنا لتتناسب مع الثقافة والمتطلبات المحلية أثناء رحلة نمونا»، مضيفاً أنه على مدار الأعوام الخمسة الماضية، عملت الشركة على الاستثمار في توظيف كوادر محلية وتنمية شبكة شركائها، إلى جانب إضافة خاصية دعم اللغة العربية .

ضمن منتجاتها، وتحقيق التكامل مع بوابات الدفع المحلية من أجل تكييف حلولها مع متطلبات السوق المحلي. وسنواصل الاستثمار في توسيع بصمتنا في الدولة من خلال عمليات التوظيف، وبرامج الارتقاء بمهارات الموظفين، وتخصيص المنتجات، ودمج حلولنا مع حلول الموردين المحليين، فضلاً عن عقد الشراكات مع المؤسسات لدعم جهود الشركات المحلية في رحلتها للتحول الرقمي.

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