«أرامكس» تختبر توصيل الطرود بـ«الدرون» و«الروبوتات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أرامكس»، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، المدرجة في سوق دبي المالي، نجاحها في اختبار عمليات توصيل الطرود إلى الوجهة النهائية، باستخدام الطائرات دون طيار «الدرون»، و«الروبوتات» ذاتية القيادة في دبي.

ويمثل هذا الاختبار جزءاً من «برنامج توصيل الطرود المستقبلي» للشركة، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات التوصيل إلى الوجهة النهائية، باستخدام حلول التنقل الذكية؛ لجعلها أسرع وأكثر استدامة وأقل تكلفة.

اختبارات أولية

وتم إجراء الاختبارات الأولية في جامعة «روتشستر» للتكنولوجيا في دبي، بالتعاون مع شركة «برق» للمركبات الكهربائية، مزود خدمات التوصيل التجاري بالطائرات دون طيار في الإمارات، وشركة «كيوي بوت»، التي تتخذ من كولومبيا مقراً لها، المتخصصة في تصنيع «روبوتات» التوصيل ذاتية القيادة. وأُجريت الاختبارات بدعم من هيئة دبي للطيران المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، وسلطة واحة دبي للسيليكون، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومدينة دبي الذكية.

واستخدمت «أرامكس» خلال التجربة الناجحة تكنولوجيا التوصيل باستخدام الطائرات دون طيار التي توفرها «برق»، التي تتميز بقدرتها على تشغيل رحلات متعددة ومستمرة لمسافات طويلة المدى وبيئات وتضاريس مختلفة. وتم تجهيز الطائرات دون طيار بأجهزة استشعار متعددة الاتجاهات ونظامٍ موثوق لإدارة الأسطول، يُمكِّن «أرامكس» من معالجة عمليات تجهيز طلبات التوصيل، وإدارة عمليات الإرسال، وتوجيه رحلات الطائرات دون طيار، وتوصيل الطرود إلى المواقع المحددة بدقة عالية.

وتستخدم مركبات التوصيل الأرضي ذاتية القيادة من «كيوي بوت»، مزيجاً من أجهزة الاستشعار عالية التقنية، والكاميرات، والرادارات، والذكاء الاصطناعي؛ للتنقل بسلاسة عبر المناطق المحيطة والمعوقات المختلفة. كما توظِّفُ نظاماً متقدماً لتحديد المواقع (GPS)؛ لإنشاء خرائط افتراضية، ورسم مسارات متعددة، وتغيير طريقها، اعتماداً على مسببات التأخير أو المعوقات الموجودة على الطرق.

وقال علاء السعودي، الرئيس التنفيذي للعمليات - «إكسبرس» لدى «أرامكس»: «يؤكد توسيع «برنامج توصيل الطرود المستقبلي» إلى دولة الإمارات، سعينا الدؤوب لأن نكون الروّاد في اعتماد أحدث حلول التوصيل إلى الوجهة النهائية، وتحقيق قيمة أكبر لمتعاملينا، من خلال توفير طرق أسرع وأكثر أماناً وحفاظاً على البيئة لتوصيل الطرود».

وتابع: «إن اعتماد حلول التنقل المبتكرة في عمليات التوصيل، يُمكِّن «أرامكس» من المساهمة بشكل أكبر في تحقيق طموحات الاستدامة للدولة، في وقت نواصل فيه تنفيذ خطتنا لتحويل أسطولنا إلى مركبات خالية من الانبعاثات الكربونية، والوفاء بتعهدنا المناخي؛ للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2030. ونتطلع إلى الفصل التالي من برنامجنا المستقبلي لتوصيل الطرود وتوسيع نطاق هذه الخدمة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من متعاملينا».

منظومة متكاملة

وقال أنغد سينغ، المدير العالمي للابتكار لدى «أرامكس»: «يأتي الاختبار استجابةً للطلب المتزايد من المتعاملين على خدمات التوصيل السريعة والموثوقة. وهدفنا من البرنامج التجريبي يتمثل في بناء منظومة متكاملة من المنتجات المبتكرة، التي توفر في النهاية المزيد من الراحة للمتعاملين، وتعزز من تميزنا وريادتنا في السوق».

وأضاف: «قمنا بطرح برنامج شاحنات مراكز الخدمة المتنقلة، التي يمكننا استخدامها كنقاط انطلاق للطائرات دون طيار و«الروبوتات»، مع توفير محطات استلام وتسليم في أي مكان قريب من متعاملينا. ونتطلع إلى تنفيذ عمليات التوصيل بالطائرات دون طيار و«الروبوتات» ذاتية القيادة في الإمارات وخارجها، مع تقدم خطواتنا في تنفيذ خطط الاستدامة، وتقليل البصمة الكربونية، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغيّر المناخ».

كفاءة

وقال أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «برق» للمركبات الكهربائية: «باعتبارها إحدى أوائل شركات تشغيل الطائرات دون طيار؛ للأغراض التجارية؛ لتوصيل الطرود في دولة الإمارات، يسرّنا التعاون مع «أرامكس» وتزويدها بكافة السيناريوهات؛ لاختبار كفاءة وجدوى استخدام الطائرات دون طيار في الإمارات».

وأكمل: «نحن على ثقة بأن شراكتنا مع «أرامكس» سوف تكون الخطوة الأولى والواعدة في رحلة توسّعنا في توفير خدمات التوصيل بالطائرات دون طيار في قطاع الخدمات اللوجستية محلياً».

رؤية مشتركة

وقال فيليب شافيز، الرئيس التنفيذي، المؤسس المشارك لشركة «كيوي بوت»: «تجسّد شراكتنا مع «أرامكس» الرؤية المشتركة، الرامية إلى بناء مدن أكثر استدامة. فنحن ملتزمون تماماً بالمساهمة في تشكيل مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، لذا نسعى إلى تعزيز الاستدامة في قطاع الشحن وخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية. إذ أثبت البرنامج التجريبي قدراتنا، التي لا تقتصر على توفير خدمات التوصيل فحسب، بل تشمل تقديم تجربة فريدة وعمليات فعّالة وحلول تنقل انسيابية وعالية الكفاءة».

وقال الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة «روتشستر» للتكنولوجيا في دبي: «نعمل على بناء مراكز للطاقة والاستدامة، والمدن الذكية، والابتكار وريادة الأعمال، وبالتالي تنسجم شراكتنا مع «أرامكس» مع مساعينا لتحقيق رؤيتنا المنشودة من هذه المراكز».

وأضاف: «تتيح الشراكة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الفرصة للتفاعل والعمل مع مؤسسات رائدة، والاستعداد الجيد لسوق العمل في المستقبل، الذي نأمل من خلاله أن يساعد في إنشاء شركات جديدة قادرة على المساهمة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي والحفاظ على البيئة».

تأتي هذه المبادرة في أعقاب الاختبار الناجح الذي أجرته «أرامكس» لتوصيل الطرود بالطائرات دون طيار في العاصمة العُمانية مسقط. وتخطط الشركة لتوسيع نطاق اختبارات التوصيل بالطائرات دون طيار و«الروبوتات» في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن الأسواق الرئيسة الأخرى التي تعمل فيها.

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