«غرفة الشارقة» تعرّف قياداتها وموظفيها بـ«الميتافيرس»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة في مركز الشارقة للتدريب والتطوير، ندوة علمية عن عالم «الميتافيرس»، استهدفت تعريف قيادات وموظفي الغرفة بمستقبل «الميتافيرس» في الإمارات، بالإضافة إلى استشراف الجهوزية المؤسسية للغرفة، وتوظيفه في تعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وجعلها أكثر مواءمة لمتطلبات المستقبل.

شهد الندوة التي أقيمت اليوم (الثلاثاء) في مقر الغرفة، عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بو خاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، المدير العام لـ«غرفة الشارقة»، وعدد من مديري الإدارات والأقسام والموظفين.

مواكبة

وأكد عبدالله العويس، أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقاً من حرص «غرفة الشارقة» على استشراف اقتصاد المستقبل، المعزّز بالحلول الرقمية المتقدمة، والعمل على تحفيز الأفكار المبتكرة في ما تقدمه الغرفة من خدمات لمجتمع الأعمال، عبر مواكبة المستجدات التقنية التي يشهدها العالم، ولا سيما في مجال «الميتافيرس»، والاستفادة من خواصه ومزاياه.

وتسخيرها في ابتكار مشروعات ومبادرات مستقبلية، وخاصةً أن دولة الإمارات خطت خطوات متقدمة في الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي، وتمتلك المقومات المتقدمة كافة، التي تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لتقنيات المستقبل.

وقال إن الغرفة تضع ضمن استراتيجيتها، العمل على تطوير كفاءات أعضائها وموظفيها، في إطار الالتزام بخلق بيئة محفزة على الإبداع، وتعزيز قدرة الموظفين على التميز والتفوق في خدمة مجتمع الأعمال، مشيداً بحرص المشاركين على الحضور والاستفادة من مخرجات الندوة ومضامينها العلمية المتنوعة، بما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها الغرفة.

تكنولوجيا المستقبل

قدّم الندوة، التي نظمت بالتعاون مع شركة «آي تي كورنر»، كل من: تيمور شوقي، المدير العام للشركة، وولاء الدين محمد، مدير تطوير الأعمال، والدكتور وائل الحمارنة، مدير المشروعات، إذ سلّطوا الضوء على عدد من المحاور، تناولت في شرح وافٍ، تقنية «الميتافيرس»، التي جعلت العالم أشبه ببيئة ثلاثية الأبعاد، يمكن للمستخدمين الدخول إليها والاستمتاع بمكوناتها، ويتم استخدام هذه التقنية في العديد من المجالات، إذ يعدّ عالم «الميتافيرس»، أحد أبرز تطبيقات تكنولوجيا المستقبل.

كما تناولت الندوة الفرق بين التقنيات المستخدمة في عالم «الميتافيرس»، مثل: (XR-MR-AR-VR)، إلى جانب تطبيقات «الميتافيرس» في الإمارات، والاستراتيجيات والمبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة؛ لتنمية الفرص والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

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