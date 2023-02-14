«سيف الملاحية» توسع نطاق عملياتها الإقليمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة سيف الملاحية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، التابعة لمجموعة سيف باور تيك في بنغلاديش، والتي تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»، توسعة نطاق عملياتها الإقليمية.

وتقدم الشركة الرعاية البرونزية للحدث المتخصص في شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع للعام الحالي. وتبلغ الإيرادات السنوية لشركة سيف الملاحية نحو 200 مليون دولار. وأكد ترفدار محمد روح الأمين، المؤسس والعضو المنتدب للشركة، مواصلة الشركة توسعة نطاق عملياتها في دولة الإمارات، مشيداً بدور مجموعة موانئ أبوظبي في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

كانت شركة سيف الملاحية وقعت اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي في مجالات شحن البضائع لمدة 15 عاماً، يتم بموجبها توفير 8 ناقلات للبضائع السائبة من فئة سوبراماكس، و3 ناقلات من فئة بانكوكماكس.

وأوضح روح الأمين أن من شأن هذه العقود تعزيز مكانة الشركة التي يعمل فيها ما يزيد على 5500 موظف، وترسيخ وجودها في مجال الشحن والخدمات اللوجستية. وأضاف: «يتيح لنا مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط فرصة استضافة كبار العاملين في قطاع الملاحة من رواد أعمال ومصنعين، والتواصل مع أصحاب المشاريع من مختلف القطاعات، فضلاً عن مقدمي الخدمات الأخرى ذات الصلة».

وقال: «نحن متحمسون وملتزمون بتقديم حلول متكاملة بهدف تلبية متطلبات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية كافة، بما في ذلك حلول شاملة لجعل العالم أكثر تقارباً».

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