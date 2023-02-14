«يوروموني»: المشرق «رائد السوق 2023»

المصدر: دبي - البيان

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كرّم «المشرق»، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلقب «رائد السوق» في دولة الإمارات للسنة الثالثة على التوالي، وفقاً لاستطلاع مجلة «يوروموني» لتمويل التجارة 2023. وتصدر البنك في تصويت المتعاملين عن فئة الخدمات المصرفية، في كلٍّ من: البحرين والكويت وقطر وبنغلاديش، في الإصدار الأخير من التصنيف السنوي لاستطلاع الرأي التي تجريه المجلة المتخصصة في الصناعة المالية والمصرفية.

وعلى المستوى الإقليمي، احتل «المشرق» المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط في مجال الخدمات المصرفية لفئات تجّار التجزئة، وحاز المرتبة الأولى بأفريقيا في مجال الخدمات المصرفية لفئة المنتجات. فيما تنتهي قائمة الجوائز بجائزة «أفضل خدمة مصرفية» عن فئة المنتجات في مصر.

9 جوائز

وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: «سعداء للغاية بالحصول على 9 جوائز في استطلاع «يوروموني» لتمويل التجارة لهذا العام. إذ تمكن «المشرق» من تعزيز تصنيفاته، منتقلاً من المرتبة الثانية إلى الأولى في 4 فئات، ما يعكس بشكل واضح نجاح مساعينا المتواصلة لتحسين أدائنا، وتعزيز مكانتنا، كأكثر البنوك طموحاً في المنطقة».

وتابع: «لا شك بأن التطور المستمر في توقعات المتعاملين، والتقدم السريع في مجال الابتكار الرقمي في القطاع المصرفي، يجعل من مهمة البنوك في الحفاظ على مواءمتها، أمراً في منتهى الصعوبة. واستطاع «المشرق» مجدداً إثبات جدارته، في ظل منافسة شديدة للغاية من البنوك العريقة والناشئة».

وأضاف: «كان 2022 عاماً مهماً على صعيد التغيير الاستراتيجي والتشغيلي لـ«المشرق»، حيث شهدنا إطلاق هوية علامتنا التجارية الجديدة «تحدَّ اليوم». وأود أن أعرب عن خالص امتناننا لمتعاملينا الكرام على ولائهم وتقديرهم لـ«المشرق» خلال هذه الفترة التحويلية المهمة، وعلى تصويتهم بالثقة في استطلاع «يوروموني» للتجارة. كما أشكر موظفينا الرائعين على جهودهم وتفانيهم في سبيل ترجمة سياسة العميل أولاً إلى واقع ملموس، وتقديم أفضل تجربة مصرفية في فئتها».

وأكمل: «سجلنا تركيزاً قوياً في مجال صفقات التجارة خلال 2022، عبر شبكتنا الدولية المتنامية وصفقاتنا المصرفية الجديدة، ما قاد إلى تسجيل أداء قياسي خلال العام الماضي في عمليات التجارة، مع تسجيل أعلى أداء لاتفاقية مستوى الخدمة».

قدرات

يوفر «المشرق» منتجات وخدمات متكاملة؛ لتلبية جميع متطلبات تمويل التجارة للشركات، ويتميز بقدرات رفيعة؛ لتوفير حلول تمويل حسب الطلب، بما يلبي حتى أكثر المتطلبات تعقيداً في جميع قطاعات الصناعة. واستطاع البنك أن يضمن استمرار تفرده في الصدارة من خلال تقديمه أعلى درجات التميز في منتجات وحلول تمويل التجارة، مثل تمويل الموردين، والتمويل دون حق الرجوع، والتجارة المهيكلة، وتمويل السلع.

فيما تساهم أعمال تمويل التجارة من «المشرق» في ربط متعاملي البنك بفرص الأعمال، عبر شبكة فروعه، ومعرفته الواسعة بقنوات التجارة الدولية، التي استطاع البنك بناءها وتطويرها على مدى سنوات طويلة. بينما يعمل «المشرق» على تسهيل التجارة مع جميع أنحاء العالم عبر شبكة واسعة الانتشار من المؤسسات المالية العريقة.

يذكر أن مؤسسة «يوروموني»، تتمتع بمكانة مرموقة على صعيد استطلاعات الرأي، والتحليلات النوعية والكمية، التي تجريها باستمرار للسوق والبنوك، التي تغذي التجارة العالمية.

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