«اقتصادية الشارقة» تحوز جائزة الأداء المالي المتميز

المصدر: الشارقة - البيان

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نالت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، جائزة الأداء المالي المتميز ضمن فئة «تطبيق معايير التدقيق والرقابة المالية»، خلال حفل إعلان الفائزين بالنسخة الخامسة من جائزة الأداء المالي المتميز، الذي تم تنظيمه من قبل دائرة المالية المركزية في الشارقة، على مسرح الجامعة القاسمية بالمدينة الجامعية بالإمارة.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة التميّز في الأداء المالي الحكومي، وفقاً لمتطلبات حكومة الشارقة في تطوير المنظومة المالية، إذ تعد من أرقى أنواع جوائز التميّز المؤسسي والفردي في المالية العامة والتخطيط المالي، وإدارة عمليات الشراء والمناقصات على المستوى المحلي والاتحادي والإقليمي.

بيئة تنافسية

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الإنجاز الكبير جاء نتيجةً لتفاني كافة العاملين في الدائرة، وتكاتف جهودهم، في سبيل تحقيق بيئة تنافسية مستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات العمل المالي الحكومي.

وأضاف إن الإنجاز يأتي انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والمتابعة الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، في توفير الطاقات والإمكانات البشرية المؤهلة، والموارد المالية اللازمة لبناء مجتمع متميّز ومستدام.

وأكد استمرار «اقتصادية الشارقة» في تقديم خدماتها من خلال التطوير المستمر، عبر تفعيل وتطوير أدوات قياس الأداء ومعايير التقييم ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد المالية، والحفاظ على المال العام، والنهوض بمستوى الكوادر المالية لتحقيق الغايات المنشودة في التنمية والتطوير.

خطط مدروسة

ونوّه السويدي إلى أن مشاركة الدائرة في هذه الجوائز النوعية والمتميزة، يأتي تحقيقاً لخطتها في تفعيل وتنمية الكوادر البشرية والمالية التي تمتلكها، سعياً منها لتعزيز روح التنافس والتفوق والريادة في المجال المالي، ولتسليط الضوء على أهمية تفعيل الممارسات المعتمدة ضمن خطط مالية مدروسة وفعّالة، وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج والمؤشرات المرجوة في المجال المهني والمالي، التي تندرج ضمن رؤيتها وخطتها الاستراتيجية.

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