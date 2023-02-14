"دبي التجاري العالمي" ينظم الدورة 29 من "كابسات 2023" 16 مايو

المصدر: وام

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يُنظم مركز دبي التجاري العالمي دورة العام 2023 من "المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات"، الحدث الأبرز عالمياً في قطاعات البث والأقمار الصناعية وإنشاء المحتوى والإنتاج والتوزيع ووسائل الإعلام الرقمية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضور أكثر من 14,000 زائر، ومشاركة 340 جهة عارضة و120 متحدثاً، وممثلين عن 120 دولة.

وتعد منطقة الشرق الأوسط إحدى أكثر المناطق استقطاباً لقطاعات الأفلام والبث والأقمار الاصطناعية، إذ تشير التقديرات إلى أنَّ سوق الإعلام والترفيه في المنطقة سيسجّل نمواً سنوياً مركباً بمعدل 12.79% خلال الأعوام من 2021 إلى 2026.

كما تشهد المنطقة حالياً تحوّلاً متسارعاً من سوق استهلاكي للأفلام إلى وجهةٍ لصناعة المحتوى، وتوجُّه مؤسسات الإنتاج نحو سوق التوزيع والترفيه الذي يتوقّع أن يصل حجمه إلى 70 مليار دولار بحلول 2026.

ويشكّل المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية وجهةً تجمّع صانعي المحتوى والمنتجين ومزوّدي تقنيات البث، وشركات توزيع الأقمار الاصطناعية وتوزيع المحتوى، لاستكشاف عوامل ومنهجيات النجاح ورسم خارطة طريقٍ مستقبلية لتحقيق المزيد من النموّ.

وفي دورته لعام 2022، استقطب "كابسات" مشاركة مؤسسات ومنصات إقليمية وعالمية رائدة، من ضمنها "تويتر" و"ميتا" و"مدينة دبي للإعلام" و"الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام" و"ديزني بلس".

وسيشهد "كابسات" 2023 عودة "مؤتمر المحتوى"، والذي يمثل منصةً لإبراز أهمية اقتصاد صناعة المحتوى؛ وقمة "سات إكسبو" حيث يناقش الخبراء سُبُل اتباع نهجٍ مستدام في استثمار الفضاء.

كما سيحتضن الحدث في دورته لهذا العام منصة "كابسات نيكست آب" التي تجمع رواد ومُبتكري الشركات الناشئة في قطاعات الإعلام والترفيه والأقمار الاصطناعية، وفعالية "نيكستجن كونتينت" سوق محتوى المستقبل التي تتضمن منطقة عرض حصرية لأكبر مشتري المحتوى على مستوى المنطقة، للتعرف عن كثب على نتاجات وأعمال أفضل صناع المحتوى في المنطقة ضمن أنماط مُبتكرة وجديدة.

ويكتسب "كابسات" 2023 زخماً إضافياً بحكم تزامنه مع "إنتيغريت ميدل إيست" بدورته الأولى، والذي تُعقد فعالياته بالتزامن مع كابسات، ومن المتوقع أن يصبح المنتدى الرائد منصة للتواصل واستكشاف آفاق التعاون بين قادة التكنولوجيا ومُشتري الحلول المتكاملة في قطاع تكنولوجيا البث المرئي والمسموع.

ويلقى الحدث الجديد أصداء إيجابية واسعة، كما سيحظى بمشاركة مؤسساتٍ رائدة عالمياً، من ضمنها "إبسون" و" Provision AVL" و"Infiled" و"Christie"، التي ستعرض أبرز حلولها المبتكرة.

وتسعى العلامة التجارية اليابانية الرائدة "إبسون" إلى تقديم مجموعةٍ من حلولها ومنتجاتها للجمهور، لا سيما صُنَّاع القرار واستشاريي تكنولوجيا البث المرئي والمسموع.

وأكد النجاح الذي حققه معرض "كابسات 2022” على ضرورة تطوير التعاون بين مزودي الحلول والاستشاريين ومشتري ابتكارات التكنولوجيا، وحافزاً لتنظيم معرض "إنتيغريت ميدل إيست" بالتزامن مع "كابسات" وفي الموقع نفسه.

وتشير الدراسات والبيانات إلى أن سوق تجهيزات وتقنيات البث المرئي والمسموع عالمياً يشهد ازدهاراً، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 518.26 مليار دولار بحلول نهاية العام 2027، مما يعزز أهمية الحدث وقدرته على استقطاب شرائح واسعة من الخبراء والمختصين والمشاركين.

وقال ريجو جورج، مدير مجموعة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: "يسرنا أن نشهد ترحيباً واسع النطاق بإقامة دورةٍ جديدة من "كابسات". وستضم النسخة المقبلة من الحدث مجموعة كبيرة من الشركات الجديدة والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركائنا الذين تمتد علاقتنا بهم إلى 30 عاماً تقريباً".

وأضاف: "تسهم إقامة "إنتيغريت ميدل إيست" إلى جانب "كابسات" في الموقع ذاته في زيادة عدد مزودي الحلول والاستشاريين المشاركين في هذا المعرض، وإتاحة منصة مثالية لتعزيز التعاون والتواصل بين الحدثين والمشاركين في كلٍ منهما."

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