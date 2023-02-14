1.3 مليار دولار صافي أرباح "فيرتيغلوب" خلال 2022 بنمو 75%

المصدر: وام

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أعلنت فيرتيغلوب، الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" وشركة "أو سي آي" وأكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن ارتفاع إيراداتها لعام 2022 بنسبة 52% لتصل إلى 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2021.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زادت بنسبة 59% لتصل إلى 2.5 مليار دولار، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 75% ليصل إلى 1.3 مليار دولار.

وكشفت الشركة عن توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بقيمة 700 مليون دولار سيتم دفعها في أبريل 2023. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2022 بالكامل إلى 1.45 مليار دولار.

ويدعم مركز الشركة التنافسي على منحنى التكلفة العالمية قدرة الشركة على تحقيق أرباح جيدة لمساهميها والالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بها والتي تتضمن توزيع التدفقات النقدية الحرة مع الحفاظ على معايير التصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية وفرص النمو.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: “يسرنا تحقيق نتائج قوية في عامنا الأول كشركة مدرجة مع نمو الإيرادات بنسبة 52% خلال عام 2022 وارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 59%. تواصل الشركة تحقيق نتائج مجدية بفضل استراتيجيتها التجارية المركزية والتركيز المستمر على تنفيذ برنامج التميز التشغيلي والمشاريع والمبادرات التي تركز على تحقيق الاستدامة”.

وأضاف : " نفذنا بنجاح وأمان عدة عمليات للصيانة الدورية في مصانع الشركة خلال عام 2022، شملت أعمال الصيانة التي قمنا بها في مصانعنا في دولة الإمارات ومصر خلال الربع الرابع من عام 2022، ولا يوجد حاليا أي عمليات مخططة للصيانة في هذه المصانع في عام 2023. وتتمتع الشركة بسجل طلبات جيد خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تتيح استراتيجية الشركة التجارية المنضبطة وامتلاكها لقدرات توزيع خاصة إمكانية إدارة المخزون بالقرب من مراكز الطلب الرئيسية وعلى خدمة أسواق الاستيراد الرئيسية بفاعلية".

وقال : " نتوقع استمرار الوضع القوي لأساسيات السوق على المدى المتوسط بالرغم من انخفاض أسعار النيتروجين على مستوى العالم خلال الأشهر القليلة الماضية، مدفوعا بتراجع كميات المنتجات المعروضة واقتصاديات المزارع القوية وانخفاض مخزون الحبوب عالمياً عن مستوياته السابقة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأسمدة النيتروجينية مما يعتبر محفزا قويا لاستخدامها. إضافة إلى ذلك، لا نتوقع دخول قدرات إنتاجية عالمية جديدة لليوريا في عام 2023، كما انه من المتوقع ان تبدأ قدرات إنتاجية جديدة قليلة جدا من الان وحتى عام 2026. نتوقع ارتفاع الطلب على منتجاتنا الصناعية، مما يدعم الأمونيا بشكل أساسي، مدفوعاً بالتعافي في الصين وانخفاض أسعار الطاقة التي تعزز الطلب الصناعي العالمي مع تحسن آفاق النمو على مستوى العالم".

وتابع: “وفي إطار جهود الشركة في مجال الاستدامة، بدأت في تصدير شحنات تجريبية من سائل عادم الديزل (DEF / AdBlue®) من مصر إلى أوروبا في الربع الرابع من عام 2022 وأوائل عام 2023، مما يشهد على تعدد قطاعات أعمالها وقدرتها على تنويع منتجاتها الصناعية. ومن المتوقع تصدير شحنات أخري على مدار عام 2023”. وأضاف : " على مدار عام 2022، واصلنا تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الخاصة بنا مع استهداف استثمارات للتوسع بتكاليف تعتبر أقل بكثير من تكاليفها الاستثمارية عالمياً، وقد بدأنا تشغيل المرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة في مصر على هامش مؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر 2022، والذي سينتِج عند اكتمال جميع مراحله ما يصل الي حوالي 15,000 طن من الهيدروجين الأخضر كمواد وسيطة تُستخدم لإنتاج ما يصل الي 90,000 طن من الأمونيا الخضراء سنوياً في مصانع الأمونيا التابعة لشركة فيرتيغلوب".

وقال : " نعمل حالياً على تقييم الخيارات الهندسية والتقنية لمصنع التحليل الكهربائي بقدرة 100 ميجاوات ونسعى للحصول على التمويل والدعم المالي بهدف الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي الخاص بالمشروع في عام 2023. ويستفيد هذا المشروع من بنيتنا التحتية الحالية لإنتاج الأمونيا وشبكة التوزيع العالمية".

وأضاف: "حققت فيرتيغلوب أيضاً تقدماً في مشروع الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن في دولة الإمارات بالشراكة مع شركة أبوظبي للمشتقات الكيميائية المحدودة "تعزيز" و"جي إس إنرجي كوربوريشن" (جي إس إنيرجي) و"ميتسوي وشركاه المحدودة" (ميتسوي)، وبعد توقيع اتفاقية المساهمين في يناير 2023، ووقعت الشركة نيابة عن المشروع عقد المقاولات الشامل للتصميم والتوريد والتركيب (EPC) مع شركة Tecnimont S.p.A.وسيتم تمويل المشروع من خلال مزيج من رأس المال وأدوات الدين.. تساعدنا هذه المشاريع على تأكيد التزامنا باتخاذ خطوات كبيرة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون وخفض الأثر البيئي لعملياتنا والقطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها ضمن جهودنا لتقديم مبادرات فعلية قبل مؤتمر المناخ "COP28" في دولة الإمارات ".

حققت الشركة مركزاً نقدياً صافياً قدره 287 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2022 (نسبة صافي النقد للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0,1 ضعف)، مقارنة بصافي الدين البالغ 487 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2021 (نسبة صافي الدين للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 0.3 ضعف)، بما يدعم فرص النمو المستقبلية وتوزيعات الأرباح المجدية.

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