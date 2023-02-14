1.22 مليار درهم صافي أرباح "دو" خلال 2022.. وتوصية بتوزيع 24 فلساً للسهم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مسجلةً نمواً في إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة 9.2 % لتصل إلى 12.75 مليار درهم ، ويعود هذا النمو إلى الطلب المستمر على خدمات النطاق العريض والأجهزة المدعومة بتقنية الجيل الخامس، والذي تزامن مع التعافي التدريجي في شريحة خدمات الهاتف المتحرك.

وبلغ صافي الأرباح السنوية للشركة 1.22 مليار درهم خلال 2022 ، حيث تم تعويض ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وانخفاض صافي تكاليف التمويل من خلال زيادة رسوم الإهلاك ورسوم حق الامتياز.

وحققت الإيرادات خلال الربع الرابع نمواً ملحوظاً بنسبة 8% بفضل استمرار النمو القوي في إيرادات الخدمات. ونمت الأرباح السنوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12.0٪ لتصل إلى 5.14 مليار درهم، ما يعكس النمو القوي في إيرادات الخدمات وتوسّع الهامش بالإضافة إلى احتواء زيادة التكاليف رغم الضغوط الناتجة عن التضخم.

وبلغ حجم النفقات الرأسمالية التي ضختها الشركة خلال العام المنصرم 2.2 مليار درهم مما يعكس الانتشار السريع لشبكة الجيل الخامس. وارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (EBITDA - Capex) لعام 2022 بنسبة 47.3٪ ليصل إلى 2.9 مليار درهم بفضل ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبداية عودة الإنفاق الرأسمالي إلى مساره الطبيعي.

وبناءً على هذه النتائج القوية، أوصى مجلس الإدارة بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 24 فلساً للسهم، منها 11 فلساً تم توزيعها كأرباح مرحلية في شهر أغسطس 2022.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 8.9٪ على أساس سنوي، وأنهت الشركة عام 2022 بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بلغت 7.9 مليون مشترك، مسجلةً خلال الربع الرابع زيادةً قويةً في صافي المشتركين الجدد بلغت 494,000 مشترك جديد.

ويعكس هذا الأداء النمو الملحوظ الذي شهدته شريحة عملاء خدمات الدفع الآجل بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في شريحة عملاء الدفع المسبق خلال الربع الرابع.

ونمت قاعدة عملاء خدمات الدفع الآجل لتصل إلى 1.5 مليون مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الرابع بواقع 53,000 مشترك في شريحتي الأفراد والشركات. وبدورها سجلت قاعدة عملاء الدفع المسبق خلال الربع الرابع نمواً ملحوظاً لتصل إلى 6.4 مليون مشترك مع صافي مشتركين جدد بواقع 441,000، وذلك نتيجة نمو عدد السكان والانتعاش الملحوظ الذي شهدته الأنشطة السياحية.

وارتفعت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 37.3٪ على أساس سنوي، وأنهت الشركة عام 2022 بقاعدة مشتركين في خدمات الهاتف الثابت بلغت 537,000 مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الرابع بواقع 27,000 مشترك جديد ليبلغ صافي المشتركين الجدد في شريحة خدمات الهاتف الثابت خلال العام المنصرم بأكمله 146,000 مشترك جديد.

وشهدت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نمواً مستمر اً على مدار كل ربع سنوي من العام المنصرم. ويعود هذا الأداء القوي إلى المبادرات التجارية المستمرة عبر مختلف فئات منتجاتنا إلى جانب التنفيذ الدقيق لاستراتيجية خدمات النطاق العريض.

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "كان العام 2022 مميزاً بكل المقاييس، فقد سجلت أعمالنا أداءً استثنائيًا بفضل البيئة الاقتصادية المتميزة والقوية المدعومة بالنمو السكاني والانتعاش الملحوظ والمستمر بالأنشطة السياحية ونمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بالإضافة إلى الزخم القوي لعملياتنا التجارية. كما أتاح لنا التنفيذ الناجح لخططنا الاستثمارية الطموحة تسريع وتيرة نمونا وتعزيز مكانتنا في السوق".

وتابع : "حققنا خلال عام 2022 أرباحاً صافية بلغت 1.22 مليار درهم ، مع تسجيل تدفق نقدي حر من العمليات التشغيلية يقارب 3 مليارات درهم. ورغم استثماراتنا المستمرة، لا تزال أعمالنا تَدُرُّ إيرادات نقدية عالية، و تتمتع ميزانيتنا العمومية بوضع قوي للغاية مع 5.3 مليار درهم من السيولة المتاحة".

وأضاف: " بناءً على نتائجنا المالية يسعدني أن أعلن أن مجلس الإدارة قد أوصى بزيادة توزيعات الأرباح عن العام بأكمله إلى 24 فلساً للسهم الواحد، منها 11 فلساً للسهم تم توزيعها بالفعل في أغسطس 2022 كأرباح مرحلية مؤقتة. و يمثل هذا زيادة في توزيعات الأرباح بنسبة 14.3٪، و نسبةَ توزيعٍ لصافي الربح بعد تخصيص الاحتياطيات القانونية تبلغ 99.1٪".

بدوره قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:"نجحنا خلال 2022 بتسريع مسار تعافينا الذي بدأناه في العام 2021. وتمكنّا بفضل الجهود الحثيثة التي بذلناها وخططنا الاستراتيجية التي حدّدناها من تعزيز ديناميكيتنا التجارية ومواصلة التركيز على الابتكار لتحسين مصادر خلق القيمة. وقد ساعدتنا منتجاتنا الجديدة والمبتكرة التي أطلقناها، مثل باقات البيانات غير المحدودة، من عكس الاتجاه الهبوطي في شريحة أعمال الهاتف المتحرك. كما حظيت خدماتنا اللاسلكية المنزلية للهاتف الثابت بقبول واهتمام عملائنا، واجتذبت شريحة جديدة منهم. وقد مكّننا ذلك من تحقيق نمو ممتاز في إجمالي إيراداتنا بنسبة 9.2٪ لتصل إلى 12.75 مليار درهم ، متجاوزةً مستويات ما قبل جائحة كورونا ".

وتابع : " وقد ساعدنا نموذج أعمالنا الجديد وتركيزنا المتزايد على تعزيز الابتكار والتنفيذ الدقيق لخططنا واستراتيجياتنا على تحقيق أرباح قوية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 5.14 مليار درهم بزيادة قدرها 12.0٪ إضافة إلى تحسين هوامشنا الإجمالية. كما تمكنا من تحقيق صافي أرباح بلغت 1.22 مليار بزيادة قدرها 10.8٪".

وأضاف الحساوي: "لقد أحرزنا تقدمًا ملموساً على صعيد توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية وبرنامجنا الخاص بتحول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز