«إمباور» تعلن تسجيل إيرادات «قياسية» العام الماضي

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" عن تسجيل إيرادات "قياسية" بمبلغ إجمالي 2.8 مليار درهم في السنة المالية 2022، بنمو نسبته 13.3% مقارنة بإيرادات عام 2021.

وسجلت المؤسسة بحسب نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2022 عن السنة المالية ذاتها أرباحاً صافية مقدارها 1.001 مليار درهم بزيادة بلغت 7%.

كما أعلنت الشركة عن اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 425 مليون درهم للنصف الثاني من عام 2022.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»،"إن عام 2022 كان محطة تاريخية مهمة في مسيرة «إمباور» وعلامة فارقة في نموها وازدهارها على كافة الأصعدة لاسيما بعد إدراج المؤسسة في سوق دبي المالي مشيرا في هذا الصدد إلى أن محفظة المؤسسة تكبر بإيقاع متسارع وتتنوع على الدوام في طبيعة المشاريع المستفيدة من خدماتها.

وأوضح أن «إمباور» ملتزمة بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 850 مليون درهم سنويًا، في العامين الأولين، بشرط موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة. وقال إن الهدف في 2023، يتركز على "ضمان عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، والاستثمار في زيادة أصول المؤسسة من محطات خدمات تبريد المناطق، وشبكات نقل وتوزيع الخدمات لتشمل كافة المناطق في إمارة دبي".

توفر "إمباور"، خدمات تبريد المناطق لقطاعات مختلفة وحيوية في إمارة دبي، إذ تقوم بتقديم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 64٪ من قطاع المباني السكنية و15% من قطاع المباني التجارية والمكاتب حيث زادت حصة قطاع الضيافة والفنادق الى 14%، أما القطاع الصحي فزادت إلى 3% وتوزعت النسب الـ 4% المتبقية على قطاعات التعليم والترفيه ومراكز التسوق وغيرها. وتبلغ حصة «إمباور» من سوق تبريد المناطق في دبي أكثر من 80%.

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