ممثلو 120 دولة في «كابسات 2023» بدبي مايو المقبل

المصدر: دبي - البيان

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يُنظم مركز دبي التجاري العالمي دورة العام 2023 من «المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية - كابسات»، الحدث الأبرز عالمياً في قطاعات البث والأقمار الصناعية وإنشاء المحتوى والإنتاج والتوزيع ووسائل الإعلام الرقمية، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو المقبل. ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضور أكثر من 14000 زائر، ومشاركة 340 جهة عارضة و120 متحدثاً، وممثلين عن 120 دولة.

وتعد منطقة الشرق الأوسط إحدى أكثر المناطق استقطاباً لقطاعات الأفلام والبث والأقمار الاصطناعية، إذ تشير التقديرات إلى أن سوق الإعلام والترفيه في المنطقة سيسجل نمواً سنوياً مركباً بمعدل 12.79% خلال الأعوام من 2021 إلى 2026. كما تشهد المنطقة حالياً تحوّلاً متسارعاً من سوق استهلاكي للأفلام إلى وجهة لصناعة المحتوى، وتوجُّه مؤسسات الإنتاج نحو سوق التوزيع والترفيه الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 70 مليار دولار بحلول 2026. وفي دورته لعام 2022، استقطب «كابسات» مشاركة مؤسسات ومنصات إقليمية وعالمية رائدة، من ضمنها «تويتر» و«ميتا» و«مدينة دبي للإعلام» و«الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام» و«ديزني بلس».

إضافات جديدة

وسيشهد «كابسات» 2023 عودة «مؤتمر المحتوى»، والذي يمثل منصة لإبراز أهمية اقتصاد صناعة المحتوى وقمة «سات إكسبو»، حيث يناقش الخبراء سُبل اتباع نهج مستدام في استثمار الفضاء. كما سيحتضن الحدث في دورته لهذا العام منصة «كابسات نيكست آب»، التي تجمع رواد ومبتكري الشركات الناشئة في قطاعات الإعلام والترفيه والأقمار الاصطناعية، وفعالية «نيكستجن كونتينت» سوق محتوى المستقبل. ويكتسب «كابسات» 2023 زخماً إضافياً بحكم تزامنه مع «إنتيغريت ميدل إيست» بدورته الأولى، والذي تعقد فعالياته بالتزامن مع «كابسات».

قيمة

تشير الدراسات والبيانات إلى أن سوق تجهيزات وتقنيات البث المرئي والمسموع عالمياً يشهد ازدهاراً، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 518.26 مليار دولار بحلول نهاية العام 2027، ما يعزز أهمية الحدث وقدرته على استقطاب شرائح واسعة من الخبراء والمختصين والمشاركين.

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