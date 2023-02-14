أطول سلسلة مكاسب لسوق دبي منذ ديسمبر 2021

المصدر: دبي- محمد عباس- وام

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات أمس مواصلاً ماراثون صعوده للجلسة التاسعة على التوالي ليسجل أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر 2021 بمكاسب ناهزت 24 مليار درهم في 9 جلسات منذ مطلع فبراير الجاري مع توالي إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية وتوزيعات سنوية سخية للعام 2022.

وتجاوزت سيولة الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس حاجز 3.2 مليارات درهم مع تركزها بشكل رئيسي في 5 أسهم وهي «العالمية القابضة»، و«أمريكانا للمطاعم»، و«أبوظبي الأول» و«إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» والتي استحوذت على 78.5 % من سيولة السوقين.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.46% إلى 3469.77 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.2% عند 9931.39 نقطة بضغط أسهم الطاقة والسلع والخدمات.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم بالسوقين نحو 3.14 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.537 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و601.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 3.22 مليارات درهم منها 2.92 مليار في أبوظبي بعد تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «العالمية القابضة» في سوق أبوظبي بقيمة 1.04 مليار درهم، و297.6 مليوناً في دبي، وجرى تداول 380.9 مليون سهم موزعة بواقع 268.2 مليوناً في أبوظبي و112.7 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 20.7 ألف صفقة.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «دبي الإسلامي» 0.7% و«ديوا» 0.41% و«سوق دبي المالي» 0.69% و«العربية للطيران» 3.46% و«دبي للاستثمار» 0.86% و«تيكوم» 2.2% و«تبريد» 1.02%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً أكثر من 108 ملايين درهم، وأغلق مستقراً عند 5.75 دراهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع «أدنوك للحفر» بنسبة 2.06% مع إعلان الشركة تحقيق صافي أرباح استثنائي وصل إلى 2.95 مليار درهم خلال العام الماضي. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 1.86 مليار درهم، تلاه «أمريكانا» بسيولة جاوزت 147.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» جاذباً أكثر من 128.6 مليون درهم.

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