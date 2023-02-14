1.16 مليار درهم صافي ربح بنك رأس الخيمة الوطني بنمو 53.4 %

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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أعلن بنك رأس الخيمة الوطني تحقيق صافي ربح 1.16 مليار درهم خلال العام 2022 بزيادة نسبتها 53.4% على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح للربع الأخير من العام 284.6 مليون درهم بزيادة نسبتها 27.3% على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي الإيرادات لعام 2022 بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليصل إلى 3.451.8 مليون درهم إماراتي، بينما سجل الربع الأخير من العام 2022 إجمالي إيرادات بلغت 994.8 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 25.5% على أساس سنوي. وبلغت ودائع العملاء 44.9 مليار درهم، بزيادة 15.3% على أساس سنوي.

توزيعات مقترحة

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 34 فلساً للسهم الواحد على أن تتم مناقشة هذا المقترح والمصادقة عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي. وقال محمد عمران الشامسي رئيس مجلس الإدارة بالتوازي مع تسارع تعافي اقتصاد دولة الإمارات بعد انحسار جائحة كوفيد-19 في 2022، دخل البنك حقبة نمو جديدة في الأداء تتسم بالتحول الجذري.

وتوقع أن يكون 2023 عاماً مليئاً بالفرص حتى في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الظروف الجيوسياسية والاقتصادية غير المواتية. ولذلك سنقوم بتنويع أعمالنا، وزيادة التركيز على وضعنا الائتماني، وسوف نضع أسساً لنمو مستدام وطويل الأمد. وانطلاقاً من تسريع وتيرة التحول الرقمي للبنك، سنواصل تطوير تجارب رقمية ملائمة وسريعة وشخصية وسهلة الاستخدام لعملائنا. وتعتبر نتائج هذه المبادرات المميزة عاملاً أساسياً لاستمرار نجاح البنك.

وقال راحيل أحمد الرئيس التنفيذي للبنك: اختتمنا في 2022 عاماً مميزاً من الانتعاش والنمو. وغطى هذا النمو جميع قطاعات أعمالنا، متزامناً مع نموٍ في إجمالي الموجودات بنسبة 15.5%، والقروض والسلف بنسبة 7.6%، وارتفعت ودائع العملاء 15.3%.

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