2.95 مليار درهم أرباح «أدنوك للحفر» بنمو 33 %

المصدر: أبوظبي - وام

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أظهرت النتائج المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لشركة «أدنوك للحفر» تحقيق الشركة صافي أرباح استثنائي خلال 2022 وصل إلى 2.95 مليار درهم، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الشركة للعام 2022 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 4.52 مليارات درهم بهامش تجاوزت نسبته 46 % بسبب التقدم الجيد في تعزيز كفاءة التكلفة. وسجلت الشركة ارتفاعاً قوياً في إيراداتها لتصل إلى 9.82 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 18 % مقارنة بعام 2021.

إيرادات وأرباح

كما حققت «أدنوك للحفر» إيرادات وأرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وكانت الشركة قد استحوذت على 16 منصة حفر جديدة خلال 2022 مما مكنها من امتلاك أسطول حفارات يُعد من ضمن الأكبر في العالم لحفر وتهيئة الآبار يضم 115 منصة حفر.

وحققت الشركة خلال الربع الرابع أعلى إيرادات ربع سنوية على الإطلاق بلغت 2.69 مليار درهم، بزيادة 27% على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح 859.37 مليون درهم، بزيادة 61%. وتتوقع التوجيهات الاستشرافية للشركة خلال 2023 أن يتراوح صافي الأرباح بين 3.12 مليارات درهم و3.67 مليارات، مقارنة بـ2.20 مليار 2021 ثم 2.93 مليار درهم 2022.

وقال عبدالرحمن الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: فخورون بحزمة العقود التي قام عملاؤنا الذين نرتبط معهم بعلاقة تعاقدية طويلة الأمد بترستيها على الشركة هذا العام بقيمة 36.73 مليارا. ونحن متحمسون للعام المقبل ونتطلع لتسريع نمو أعمالنا وتعزيز أصولنا لتمكين أدنوك من تحقيق هدف رفع السعة الإنتاجية بحلول 2027.

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