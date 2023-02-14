364 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني

المصدر: (أم القيوين- البيان)

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أعلن بنك أم القيوين الوطني، نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، محققاً أرباحاً صافية بقيمة 364.52 مليون درهم، بزيادة قدرها 38 % عن العام السابق. وبلغ إجمالي الأصول 13.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.5 %، مقارنة بشهر ديسمبر 2021.

وأكد عدنان العوض الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، على دور البنك في دعم التحول الاقتصادي لدولة الإمارات. وقال: هدفنا الاستمرار في تعزيز مكانتنا التنافسية، وتعظيم تأثيرنا الإيجابي على المساهمين والمجتمعات، مشيراً إلى أن البنك يرى الاستدامة كفرصة لدعم الأجندة الاقتصادية الوطنية، وتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه، مع إدارة المخاطر بفعالية، لضمان نجاح البنك على المدى الطويل.

ويركز البنك على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات. ويهدف إلى دعم عملائه، من خلال توفير الوصول إلى المنتجات والخدمات المبتكرة، والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الراحة والكفاءة المصرفية. ومع استمرار الإمارات في الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتركيزها على السياحة كمحرك رئيس لاقتصادها غير النفطي، فإن بنك أم القيوين الوطني، في وضع جيد لدعم هذا الطموح الوطني.

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