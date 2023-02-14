رئيس «دبي للخدمات المالية» نائباً لرئيس اللجنة الإقليمية لـ«أيوسكو»

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم تعيين الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، نائباً لرئيس اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، وهي الجهة الدولية لوضع المعايير الخاصة بتنظيم الأوراق المالية. وبحكم هذا المنصب، يصبح عضواً بمجلس إدارة المنظمة.

وتتضمن اللجنة الإقليمية 42 من منظمي الأسواق المالية في المنطقة لمناقشة وتبادل المعلومات والتركيز على قضايا عملية تنظيم أسواق رأس المال وتطويرها. ويعد انتخاب جونستون كنائب لرئيس اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط دلالة على الإنجازات المهمة التي حققتها سلطة دبي للخدمات المالية والتزامها بالتعاون الدولي وتطبيق معايير التنظيم العالمية.

وقال جونستون: «أتطلع إلى العمل مع باقي أعضاء اللجنة لتعزيز أعلى معايير التنظيم والحوكمة لأسواق الأوراق المالية في العالم. وأضاف: تواصل سلطة دبي للخدمات المالية جهودها في العمل على تطبيق المعايير التنظيمية الدولية بمركز دبي المالي العالمي وترسيخ مكانته كأحد المراكز المالية العالمية الرائدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز