صكوك مستدامة لـ«دبي الإسلامي» بقيمة مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي نجاحه في تسعير ثاني إصداراته من الصكوك المستدامة بقيمة مليار دولار لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات ونصف وبمعدل ربح 4.80 % سنوياً، وهو أعلى بواقع 102.4 نقطة أساس من عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.

وجاء إصدار الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية.

وقد اتسم هذا الإصدار بالعديد من المميزات منها كونه أكبر إصدار من قبل مؤسسة مصرفية من الشرق الأوسط في أسواق رأس المال الدولية منذ يونيو 2021 وأكبر إصدار مستدام على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.

إقبال كبير

وأثبت هذا الإصدار مرة أخرى ريادة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي والمستدام، حيث شهد إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وتم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة قام البنك خلالها بإطلاع المستثمرين على أدائه المالي القوي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده.

وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ رغم زيادة حجم الإصدار إلى مليار دولار، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف - ما يمثل بحد ذاته أكبر اكتتاب من قبل بنك خليجي منذ أكثر من عام.

التزام راسخ

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: سعداء للغاية بالإعلان عن نجاح إصدارنا الثاني من الصكوك المستدامة، وهو أكبر إصدار صكوك على الإطلاق من قبل مؤسسة مالية في الشرق الأوسط.

حيث يأتي هذا الإصدار مدفوعاً باستراتيجية النمو المتوازنة والمفصلة والموضوعة بعناية، إلى جانب التزام البنك الراسخ بتحقيق أجندة الاستدامة في الإمارات وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي في العام 2050.

وبينما عكس إصدارنا الأول من الصكوك في 2022 ثقة السوق بإمكانيات البنك والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها في أسواق رأس المال المحلية والعالمية، فقد شهد الاكتتاب الأخير إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوز الطلب 3 مليارات دولار، ما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف.

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